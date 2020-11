Tripla misiune

Articol susţinut de A10 by Artmark

În premieră, obiecte inedite cu care România a scris istorie, donate de mari personalități ale societății românești, sunt puse în vânzare săptămâna viitoare în cadrul Licitației de Artă Contemporană din 11 noiembrie . Acțiunea este dedicată militarilor veterani - cei mai buni ambasadori pe care îi are România în lume, datorită stoicismului constant de care au dat dovadă, îndeplinindu-și datoria indiferent de provocări ori dificultăți.Astfel, peste câteva zile va fi pus în joc destinul celor care au luptat pentru apărarea țării în teatrele de operații. În semn de respect pentru sacrificiul pe care aceștia l-au făcut pentru România, oameni politici, precum Victor Ponta, Gabriel Oprea ori Traian Băsescu, echipa națională de fotbal a României ori cântăreața Lora, alături de multe alte personalități marcante, vor sprijini cauza caritabilă a Asociației Militarilor Veterani. Fondurile obținute în urma evenimentului de miercuri, 11 noiembrie, atunci când în România este marcată Ziua Veteranilor, vor fi direcționate către construirea lângă Târgoviște a primului Centru de Recuperare, Refacere și Reabilitare pentru veteranii răniți în teatrele de operații.Astfel, politicianul Victor Ponta vine în sprijinul cauzei caritabile donând o machetă aavionului "IAR-81C ", oferit de promoția de aviatori 1976 fostului premier, iar Otilia Sava, ex- Secretar de Stat în Ministerul Apărării, își aduce contribuția oferind un exemplar al Bibliei de laBucurești, inițiată de Șerban Cantacuzino, retipărită sub îngrijirea Patriarhului Teoctist (1997) . Și vedeta de muzică pop Lora vine în sprijinul colectării de fonduri prin donarea unui splendidkimono drag de mătase , adăugat la colecția sa recent, în perioada carantinării involuntare în Bali, unde a fost nevoit consemnată în perioada verii, datorită suspendării zborurilor, în contextul lockdownului epidemiologic. Licitația de Artă Contemporană se va desfășura online, pe platforma Artmark Live , de la ora 19:30. Lucrările de artă și piesele de colecție donate cauzelor caritabile pot fi vizionate la Palatul Cesianu-Racoviță din str. C.A. Rosetti, nr. 5.