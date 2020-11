Ultima fotografie a lui Nicolae Grigorescu

Articol susţinut de A10 by Artmark

Simbol pentru întregi generații de artiști români, Nicolae Grigorescu a fost surprins în fotografia de colecție, la vârsta de 68 de ani, din profil, așezat într-un fotoliu vintage, din lemn sculptat. Probabil, fotografia care are în licitație un preț de pornire de 500 de euro a fost realizată la Câmpina, în casa pictorului, acolo unde s-a retras în ultimii săi ani de viață și unde se dedică preponderent subiectelor rustice, într-o nesfârșită variație a motivului - pictează portrete de țărănci, care cu boi pe drumuri prăfuite de țară și numeroase peisaje cu specific românesc.Totodată, semnătura marelui artist Nicolae Grigorescu se regăsește în cadrul licitației și în piesa de grafică care ilustrează portretul scriitorului Barbu Ștefănescu-Delavrancea , care scria în cronicile vremii: ,,La Grigorescu, bogăția aparentă te răpește fără a te convinge''. Lucrarea realizată în creion a fost oferită de fiul pictorului și soția acestuia Ana (fiica lui Alexandru Vlahuță), Picăi Delavrancea, iar în licitație are un preț de pornire de 1.500 de euro.Licitația de marți, 24 noiembrie, de mărimea unui muzeu, cuprinde piese de colecție adunate pe parcursul ultimelor decenii de către un vechi colecționar de artă și observator cultural de la piese de grafică semnate de Pallady, Petrașcu, Baba, Câlția sau Piliuță, până la reviste de avangardă literară sau manuscrise cu semnătura olografă a unor personalități marcante – Caragiale, Delavrancea, Arghezi.Piesele din cadrul Licitației unui Vechi Colecționar de Artă și Observator Cultural , atât de greu accesibile publicului larg, pot fi admirate în regim gratuit la Palatul Cesianu-Racoviță, de luni până duminică și reprezintă o fereastră spre istorie deschisă pentru pasionați, colecționari, dar și pentru cei care vor să-și petreacă timpul liber în weekend, vizitând expoziția de pe strada C.A. Rosetti, nr. 5. Licitația programată marți, 24 noiembrie , va avea loc online, pe platforma Artmark Live , iar pentru a intra în posesia pieselor de colecție există posibilitatea licitării în regim live, cu un cont activ realizat pe site-ul artmark.ro, prin telefon sau prin plasarea unei oferte prealabile scrise, online sau la Palatul Cesianu-Racoviță