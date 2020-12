Inelul actriței Jennifer Lopez, scos la licitație la București

Articol susţinut de A10 by Artmark

Articol susţinut de A10 by Artmark

Două bijuterii spectaculoase, între cele 300 de piese de colecție din cadrul licitației, au fost purtate de renumitele actrițe de peste ocean la evenimente marcante. Jennifer Lopez a ales să poarte în 2017 un impozant inel realizat de brandul exclusivist Pheres la NBC Universal Upfront – eveniment care promovează producțiile de top TV ale fiecărui sezon și unde actrița și-a prezentat două serii de succes – "Shades of Blue" și "World of Dance". La trei ani distanță, spectaculoasa bijuterie purtată de Jennifer Lopez la New York este scoasă la licitație în București pentru prețul de pornire de 25.000 de euro. Inelul în formă de floare este realizat din aur alb și galben și este presărat cu 250 de diamante briliant.O impresionantă apariție în licitația din 17 decembrie este și bijuteria purtată de Gal Gadot, interpreta personajului "Wonder Woman" în celebra peliculă omonimă, la decernarea premiilor MTV Movie&TV Awards din 2019. Gal Gadot a optat pentru un colier, realizat de brandul Pheres , alcătuit din diamante negre beads, care în licitație este însoțit și de pandantiv- cruce din aur roz și diamante incrustate. Prețul de pornire al spectaculosului set este de 9.000 de euro.Totodată, cea mai valoroasă piesă din Licitația de Crăciun – Bijuterii și Artă Decorativă este un impresionant inel din aur alb decorat cu două diamante triunghiulare și un impozant diamant central. Bijuteria are un preț de pornire, în licitația din 17 decembrie, de 50.000 de euro.Bijuteriile spectaculoase purtate de staruri de la Hollywood sau realizate de renumiți creatori în ateliere celebre sunt aduse pentru prima dată în România, în cadrul Licitației de Crăciun – Bijuterii și Artă Decorativă și pot fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviță, începând de astăzi, în regim gratuit, iar pe 17 decembrie licitate pe platforma Artmark Live prin intermediul unui cont activ, realizat cu cel putin 24 de ore înaintea evenimentului. Iubitoarele accesoriilor de lux pot alege dintr-o gamă largă de bijuterii - cu prețuri pe măsura unui cadou de Crăciun, plecând de la prețuri de pornire de 100 de euro și care ajung până la 50.000 de euro - inele din aur, cu diamante și safire rare, seturi de cercei și coliere din perle, lanțuri cu pandantive, multe purtând numele unor branduri renumite precum: Tiffany, Fabergé, Cartier, Mauboussin, etc.