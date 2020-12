Invitat de seamă în ultima licitație a anului - Arnold Schwarzenegger

Articol susţinut de A10 by Artmark

O colecție de 151 de ceasuri rare, ediții limitate, vintage sau contemporane, sunt scoase la licitație în săptămâna Crăciunului, marți pe 22 decembrie. Piesele de colecție sunt semnate de cele mai renumite branduri la nivel mondial, râvnite de colecționarii din întreaga lume – Rolex, Patek Philippe, Audermas Piguet, Ulysse Nardin sau Zenith.Una dintre rarele și impresionantele apariții din Licitația de Crăciun a unei colecții de ceasuri este exemplarul semnat de brandul Audermas Piguet – un ceas Royal Oak Offshorerealizat în ediția limitată Arnold Schwarzenegger. Este cunoscut faptul că fostul guvernator al Californiei s-a identificat cu brandul Audermas Piguet, care producea în epocă modele oversized, alegând să poarte modele care unesc trăsăturile sport cu cele ale eleganței. Exemplarul legendar din aur, din licitația din 22 decembrie, are un preț de pornire de 19.000 de euro, o valoare conservatoare raportat la prețul de listă de 38.000 de euro.Un alt exemplar remarcabil al colecției de ceasuri licitate este dublul tourbillon produs de Roger Dubuis, un exemplar cum nu s-a mai întâlnit în piața orologeriei din România, RogerDubuis Excalibur Double Tourbillon Retrograde – în premieră pentru colecționarii și iubitorii de ceasuri complicate din țara noastră. Capodopera orologeră, având un preț de pornire de 34.000 de euro în licitație, este o mașină de sincronizare extrem de complexă realizată de cei mai buni artizani ce lucrează astăzi în domeniul ceasornicăriei.Dar adevărata minune a licitației colecției de ceasuri este clepsidra De Beers cu diamante– Starbust Diamonds , realizată în anul 2000 de compania De Beers, una dintre cele mai mari companii de extracție de diamante din lume, fondată de Cecil Rhodes în 1888. Clepsidra folosește pentru a măsura curgerea timpului 2000 de diamante, de formă octaedrică, cântărind 36 de carate.Toate exemplarele exclusiviste din cadrul Licitației de Crăciun a unei colecții de ceasuri sunt însoțite de certificate care atestă autenticitatea acestora și de garanții de bună funcționare de 1 an. Întreaga colecție poate fi admirată, începând de astăzi, la Palatul Cesianu-Racoviță, în regim gratuit. Pentru a înregistra oferte ori participa la licitația online de ceasuri, doritorii trebuie să deschidă un cont activ pe site-ul artmark.ro ori pot participa prin ofertă telefonică.