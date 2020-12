Droz bethune hyt urwerk?

Articol susţinut de A10 by Artmark

Lista exemplarelor rare din Licitația unei colecții de ceasuri este deschisă de primul hidro-ceas din lume, care măsoară timpul cu ajutorul apei, combinând mecanismul clasic cu o soluție tehnică inovatoare, bazată pe lichid. Brandul HYT explică lumii pasionate de ceasuri ce înseamnă orologerie hidromecanică prin intermediul modelului H1 realizat din titan și aur roz. Un lichid vâscos de culoare roșie va avansa cu câte o gradație o dată la 60 de minute, mișcat cu ajutorul a două pompe acționate mecanic. Premiera absolută în domeniu, lansată de HYT, are un preț de pornire de 20.000 de euro, o valoare conservatoare raportat la prețul de piață de peste 40.000 de euro.O apariție spectaculoasă în România este și brandul Urwerk, parte din noul val al ceasornicăriei elvețiene, a cărui creație avangardistă din licitația din 22 decembrie – Targa – se distinge printr-un design futurist și un mod unic de afișare a timpului. Creațiile Urwerk se încadrează în zona exclusivistă datorită numărului limitat de doar 150 de piese produse pe an, dar și prin abordarea complet diferită – un stil industrial și coborât parcă de la încheietura unor oameni din viitor. Exemplarul Targa din aur roz , propus spre vânzare în licitație, are un preț de pornire de 19.000 de euro și va oferi un spectacol remarcabil la încheietura unui domn pasionat de orologeria avangardistă.Tot în manieră avangardistă, deși prducând din secolul 19, este brandul De Bethune, prezent în 22 decembrie cu un exemplar impresionant – ceasul Revolving Moon , o vedetă în licitațiile internaționale. O altă raritate, de data aceasta pentru doamne, este Date Astrale, produs de longevivul creator Jaquet Droz, primul creator de automatoane din istorie și cel care a uimit în secolul XVIII Curțile Regale cu primele ceasuri automate. Realizat din aur alb, cu bezel din sidef și pavat cu diamante, ceasul are un preț de pornire de doar 8.500 de euro.În lumea ceasurilor de top nu este ușor să rămâi în vârful jocului pentru o perioadă lungă de timp, rezistând furtunilor concurenței, modei, timpului, crizelor de tot felul și în fața epuizării creative. Lebeau-Courally, inițial producător de arme de vânătoare, de la jumătatea secolului 19, nu are această problemă, reușind să-și păstreze poziția, poate și datorită modului inedit de a îmbina diferite accesorii de vânătoare în producerea ceasurilor. Veți remarca că "ceasul vânătorului" prezent în licitație inserează pe carcasă o armă de vânătoare în miniatură. Cu un preț de pornire de 8.000 de euro și realizat din aur roz, ceasul a fost creat într-o serie limitată de doar 100 de piese, iar modelul din licitație poartă numărul 40.Doar 4 zile au mai rămas până la evenimentul care încheie seria de licitații a anului 2020, iar până atunci pot fi depuse oferte pentru rarele apariții orologiere prin intermediul unui cont activ realizat pe artmark.ro și vizionate peste weekend și până marți la Palatul Cesianu-Racoviță din str. C.A. Rosetti, nr. 5.