Cum și de unde începe o colecție de artă

Articol susţinut de A10 by Artmark

Pentru a veni în sprijinul pasionaților de artă și a viitorilor colecționari care își propun să pună bazele unei veritabile colecții de artă, Casa de Licitații A10 by Artmark deschide seria licitațiilor de artă din 2021 cu un stoc de aproximativ 400 de opere de artă , oferind o platformă sigură pentru alegerea unei piese semnată de maeștrii români sau de mari artiști moderni europeni, începând de la un preț de pornire în licitație de doar 100 de euro.Prețul unitar de 100 de euro permite accesul la opere de artă românească ale lui Theodor Pallady, Constantin Piliuță, Ștefan Câlția sau Sorin Ilfoveanu, dar și la piese de grafică semnate de unii dintre cei mai râvniți pictori europeni - Dali, Picasso, Klimt sau Chagall, care provin din patrimoniul unei reputate familii de colecționari.Licitația oferă posibilitatea iubitorilor să înceapă, de un preț accesibil, construirea unei colecții care are potențial de creștere a valorii în timp și este rezistentă la digresiunile vremii, în cadrul primelor două evenimente de vânzare de artă din 2021, anume « Licitația Patrimoniuluiunei familii de colecționari », organizată în zilele de marți și joi, 26 și 28 ianuarie, prin Platforma online Artmark LIVE.Expoziția « Licitației Patrimoniului unei familii de colecționari » poate fi vizitată zilnic, în regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță , în intervalul orar 10:00-20:00. Vizitarea expoziției va da ocazia celor interesați de începerea colecției de artă să vizioneze bogata selecție de opere, să analizeze varietatea temelor artistice și să primească consultanță gratuită din partea unui reprezentant al Casei de Licitații A10 by Artmark în vederea stabilirii reperelor esențiale.Articol susţinut de A10 by Artmark