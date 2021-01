Tezaur de aur și argint, scos la licitație

Articol susţinut de A10 by Artmark

Colecția de 1.672 de bijuterii are un preț de pornire de doar 8.500 de euro, deși cântărește 5,5 kg și conține inele, cercei, coliere, brățări, lanțuri, pandantive sau diamante naturale, prețul de pornire situându-se, așadar, la aproximativ 30% din valoarea metalului și pietrelor, fără a lua în calcul manopera. Lotul unic este adăugat recent Licitației Patrimoniului unei Familii de Colecționari , programate pentru joi, 28 ianuarie, ora 18:30, online, pe Platforma Artmark LIVE Pentru stabilirea valorii de circulație a bunurilor ce au parvenit în urma executării silite a unei case de amanet, lotul de bijuterii a fost expertizat și evaluat conform legii de Direcția de Metale Prețioase din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Raportul de expertiză tehnică este public și disponibil online, pe artmark.ro, și va însoți lotul de 1.672 de bijuterii din aur și argint după adjudecare.În continuare, aurul și argintul beneficiază de o popularitate crescută, în pofida – sau poate datorită – crizei actuale, iar actualul tezaur scos la licitație reprezintă și o alternativă pentru protejarea economiilor. Tezaurul de aur și argint poate fi vizionat la Palatul Cesianu-Racoviță, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00. Totodată, bijuteriile pot fi probate în prezența unui reprezentant al Casei de Licitații A10 by Artmark , iar ulterior ofertate online pe artmark.ro prin intermediul unui cont activ care se realizează în doar 3 pași simpli.