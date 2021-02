Brâncuși, în licitație, la București

Articol susținut de A10 by Artmark

Făurită de Brâncuși în 1949, lucrarea provine din Fondul Brâncuși, colecția Alexandru Istrati și Natalia Dumitrescu. Opera este reprodusă în monografia "Brancusi", Pontus Hulten, fiind inventariată și inclusă în catalogul realizat de soții Istrati alături de Pontus Hulten, Director al Muzeului "Moderna" din Stockholm, în 1986. În 2010, opera a participat, alături de alte 3 piese, la expoziția organizată cu ocazia licitației Artcurial în 2010, la Paris.Tot Brâncuși semnează, în licitația din 18 februarie, și fotografia "Cap de fată (Premierepierre directe)" , realizată de marele artist în anul 1908. Este cunoscut faptul că una dintre marile sale "iubiri" a fost fotografia, iar instantaneele realizate de maestru constituie momente esențiale ale procesului său creativ. Astfel, Brâncuși ne face o invitație de a privi opera prin ochiul său. Fotografia din cadrul licitației are un preț de pornire de 5.000 de euro.Reamintim că 2018 a fost anul recordului absolut de piață al lui Brâncuși, al cărui bronz reprezentând portretul lui Nancy Cunard (La jeune fille sophistiquee) din 1928 s-a adjudecat la Christie's SUA cu 62,8 milioane USD. Trendul de altminteri s-a construit treptat, tot în SUA, tot la Christie's, o "Muză adormită" din bronz din 1913 adjudecându-se, cu un an înainte, în mai 2017, cu 51 milioane USD (raportat la o estimare, pe atunci contemporană, de 20-30 milioane USD, bizuită pe prețul de adjudecare în 2009 a sculpturii "Madame L.R." din colecția Pierre Berge). Unicitatea lui Brâncuși, bornă definitorie pentru sculptura modernă, precum și raritatea sa în piața internațională de artă continuă să fie argumentele convingătoare pentru continuarea aceluiași trend de creștere a cotației, așteptările fiind ca o următoare piesă puternică să stabilească un nou record, eventual în preajma pragului de 100 de milioane USD, atins numai de titanii universali ai artei moderne și contemporane, ce beneficiază de o recunoaștere absolută.Prețuri excepționale au obținut și fotografiile realizate de Brâncuși, fie atelierului său parizian, fie unora dintre lucrările sale, pe care se străduia să le surprindă din unghiuri în care lumina, eclerajul, continuau finisarea sculpturii. Astfel reușește, la case mici de licitație, prețuri record precum cel pentru fotografia atelierului din 1930-1935, de 39 cm, adjudecată în iunie 2019 în Elveția de către Beurret&Bailly cu suma de 86 de mii de euro, ori pentru fotografia atelierului din 1928, de 29 cm, adjudecată în SUA de Swann Galleries, în octombrie 2018, cu 87 de mii de euro (ori o vedere din atelier, surprinzând țestoasa, cocoșii, pe regele regilor etc., din 1945, adjudecată în noiembrie 2019 de Christie's la Paris cu 65 de mii de euro). Mult peste estimările casei este recenta vânzare a fotografiei realizate de Brâncuși în atelier, în 1924, cuplului de sculpturi "Muza adormită" și "Cocoșul", adjudecată, tot recent, în noiembrie 2019, de Christie's Paris cu 150.000 de euro; și mai recent, îm martie a.c., Sotheby's New York adjudecă o fotografie realizată în 1912 de Brâncuși "Muzei adormite", de 24 cm, cu 71 de mii de euro.Cele două creații realizate de Constantin Brâncuși pot fi admirate la Palatul Cesianu- Racoviță, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-20:00, iar ulterior licitate în cadrul Licitației de Artă Postmodernă și Contemporană , din 18 februarie, care va avea loc online pe Platforma Artmark LIVE.