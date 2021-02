Adrian Ghenie, în prima licitație de artă contemporană a anului

Articol susţinut de A10 by Artmark

Creațiile contemporane semnate de Adrian Ghenie ating cote înalte, la nivel internațional, însă nici piața românească de artă nu face excepție, plasându-l în topul artiștilor contemporani cu recorduri în fiecare sezon. Doar anul trecut, au fost vândute prin licitațiile organizate de Artmark 6 lucrări semnate de Adrian Ghenie, din care 5 realizate în perioada sa românească de creație (actualmente artistul locuind și creând la Berlin).În prima Licitație de Artă Postmodernă și Contemporană , din 18 februarie, artistul Adrian Ghenie este prezent, în mod excepțional, cu 2 opere de artă de mari dimensiuni. " Nova ", purtând numele exploziei stelei care devine mai strălucitoare, pentru ca apoi să revină la forma inițială, ne înfățișează un univers în dezintegrare și renaștere totodată; lucrarea, realizată în 2005, are un preț de pornire de 50.000 euro. Cea de-a doua lucrare semnată Ghenie, " Untitled ", aparține unui ciclu din anii 2000, expus inițial la Centrul Cultural Sindan din Cluj, ce propunea, prin ansamblul lucrărilor componente, o mitologie personală, pornind de la încărcătura semantică a unor obiecte- cheie, precum îngerul, scoica, roaba și simboluri ale timpului. Lucrarea are un preț de pornire de 40.000 de euro.Operele lui Adrian Ghenie, alături de alte aproximativ 200 de creații semnate de valoroși artiști români cu cotă internațională – Brâncuși, Cădere, Brauner, Baba, Perahim, pot fi vizionate, în regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță, până în ziua licitației, peste o săptămână, joi 18 februarie. Pentru a participa la licitațiile organizate de Casa de Licitații A10 by Artmark este necesar crearea unui cont pe www.artmark.ro , care permite plasarea de oferte ori licitarea live, dar de la distanță, pe platforma Artmark LIVE.Articol susţinut de A10 by Artmark