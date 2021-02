Dosarul cu șină și teancul de hârtii în era digitală

​Articol susținut de certSIGN

Clientul nu are un certificat calificat, astfel că i se va emite unul direct din platformă;

Clientul are certificat calificat. Dacă are Papeless flowSIGN, verifică și semnează documentele. Dacă are un certificat calificat pe token criptografic, descarcă documentele, le verifică, le semnează, apoi le încarcă înapoi în aplicație. Paperless flowSIGN verifică integritatea documentelor încărcate și dacă semnătura clientului este una calificată, prin folosirea mecanismelor definite de Regulamentul eIDAS - Listele sigure (Trust Lists) care permit validarea centralizată a faptului că un certificat digital este calificat.