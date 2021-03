5 asigurări care îți vor face viața mai ușoară în 2021

​Articol susținut de Allianz-Țiriac

www.allianztiriac.ro

Să rămânem sănătoși rămâne principalul obiectiv pentru cei mai mulți dintre noi în 2021. Deși COVID-19 este amenințarea cea mai mare la care ne gândim când vine vorba de sănătatea noastră și a celor dragi, nu trebuie să ignoram și celelalte riscuri și mai întâi de toate să le prevenim.De aceea, e bine să fii pregătit cu o asigurare de sănătate bună. Adică o asigurare care acoperă cheltuielile cu consultațiile medicale, dar și spitalizarea - și la stat și la privat.Iar în pandemie, o poliță bună e musai să includă și servicii de telemedicină. Adică să acopere și cheltuielile cu consultațiile medicale de la distanță, care permit medicului să consulte pacienții printr-o conversație telefonică, printr-un schimb de SMS-uri, mesaje pe Whatsapp sau printr-un apel video.Asigurarea de sănătate de la Allianz-Țiriac, de exemplu, răspunde tuturor cerințelor de mai sus. În plus, oferă două variante pentru consultațiile medicale de la distanță: o soluție tradițională printr-un parteneriat cu Medicover și o soluție bazată pe inteligența artificială, care permite acces la un medic generalist oricând, fără programare. Toți clienții actuali cu polițe de sănătate, dar și persoanele care vor încheia o asigurare până în 31 martie 2021 vor beneficia gratuit de ambele serviciile de telemedicină în primul an de contract.De cele mai multe ori, atunci când auzim despre multiplele beneficii ale unei asigurări de sănătate suntem tentați să ne așteptăm la un cost ridicat. Dar vorbim mai degrabă de un mit, pentru că în realitate costul unei asigurări de sănătate începe de la numai 2 lei pe zi.Cu siguranță ai avut măcar un moment în care te-ai intrebat ce se va întâmpla cu cei dragi dacă tu nu-i vei mai putea susține. Vor reuși să-și păstreze standardul de viață sau bunăstarea lor va fi compromisă? Copiii tăi își vor putea urma visurile?Asigurarea de viață a fost gândită la început tocmai pentru ca astel de întrebări să aibă un răspuns pozitiv. Viitorul celor dragi poate fi asigurat cu o sumă care, în acest moment, poate fi chiar neglijabilă pentru tine. Asigurarea de viață nu poate suplini absența ta, bineînțeles, dar îi va ajuta să nu o simtă și din punct de vedere financiar.Dar asigurarea de viata nu este doar despre viitorul celor dragi fără tine, este și despre propriul tău viitor sau despre viitorul vostru împreună. Cel mai adesea, asigurarea de viață este nu doar un instrument de protecție, ci și unul de economisire sau investiție. Îți poți lăsa astfel și grijile, și educația copiilor, dar și traiul pe care ți-l dorești la pensie în seama asigurării de viață.În 2020 ne-am petrecut cea mai mare parte din timp acasă. Locuința a fost birou, școală, sală de fitness sau de cinema, dar și locul de ieșiri online cu prietenii, pentru că locuința ne-a oferit cel mai de preț lucru în plină pandemie: siguranță. Deși avem speranțe că odată cu vaccinul situația se va mai relexa, cert este, că cel puțin în prima jumătate din 2021, locuința va rămâne principalul scut de protecție în lupta cu virusul. Cu toate acestea, sunt numeroase situațiile care ne pot tulbura liniștea acasă. Spargerea conductelor, avariile centralelor termice, incendiile sunt doar câteva exemple.Partea bună e că toate acestea și multe altele sunt acoperite de asigurarea facultativă de locuință, adică primești bani de la asigurător pentru remedierea problemelor sau, și mai simplu, asigurătorul îți trimite acasă un instalator specializat. În cele mai multe cazuri, acesta ajunge în mai puțin de 2 ore. Iar investiția ta în asigurare e semnificativ mai mică decât investiția pe care ai făcut-o în căminul tău. Costul mediu pentru o asigurare facultativă a locuinței ajunge la circa 25-42 de lei pe lună.O asigurare mai puțin cunoscută în România, dar foarte apreciată și utilizată în alte țări europene, este asigurarea de răspundere pentru persoanele fizice. Este o asigurare la care te poți gândi ca la o poliță RCA, dar nu pentru mașina ta, ci pentru tine sau pentru membrii familiei.Lovești un pieton cu bicicleta sau accidendezi un alt schior pe partie. Cel mic, ieșit la joacă, sparge geamul vecinului. Câinele tău rănește pe cineva în parc. Sunt situații pe care nu le poți preveni întotdeauna și care creează neplăceri, de multe ori și financiare.O asigurare de răspundere îți poate veni mănușă în astfel de situații. Și te poate scuti de cheltuieli neprevăzute. Costul unei astfel de asigurări pornește de la 75 de lei pe an și îți oferă protecție nu doar ție, ci și soțului/soției sau copiilor.Apariția vaccinului anti-COVID-19 și campania de vaccinare ne dă speranța și încrederea că putem călători din nou. Dacă te numereri printre cei care au pus pe lista de “to do” în 2021 o vacanță în străinătate sau un măcar un city break e musai să închei o asigurare de călătorie care să îți ofere protecție și împotriva riscului infectării cu COVID-19.Și pentru că riscul ca o călătorie să fie anulată cu câteva zile sau chiar ore înainte din cauza stării de sănătate rămâne, e important să adaugi în asigurare și acoperirea storno. Astfel, cheltuielile aferente anulării sau întreruperii călătoriei din cauza îmbolnăvirii îți vor fi acoperite. Adică nu pierzi banii plătiți pentru că îi recuperezi de la asigurător.​Articol susținut de Allianz-Țiriac