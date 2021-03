Colecția de sculpturi Guguianu, scoasă la licitație

Articol susţinut de A10 by Artmark

"Nud", "Muză", "Voluptate", "Grație" sau "Dorință" sunt doar câteva dintre cele 15 sculpturi cărora maestrul Guguianu le-a dat viață, îmblânzind marmura și bronzul și conturând siluete feminine de o perfecțiune desăvârșită, având în vedere că în centrul intereselor sale creative se află femeia - marea temă a operei sale, pe care o va figura și metaforiza permanent. Astăzi, doar în muzee sau colecții private se mai regăsesc sculpturile realizate de maestrul Marcel Guguianu. Poate cea mai cunoscută statuetă este " Ciocarlia " care a devenit din 1995 emblema diviziei de cultură a Băncii Mondiale.Cea mai valoroasă operă din licitația de mâine este " Iudith " – o sculptură de mari dimensiuni realizată din marmură, care are un preț de pornire de 15.000 de euro, iar cele mai accesibile sculpturi semnate de Marcel Guguianu au un preț de pornire de doar 500 de euro - " Repaus ", " Nud " sau " Muză ".Alături de Marcel Guguianu, în Licitația de Sculptură Contemporană se vor regăsi și sculptorii: Aurel Vlad cu lucrarea " Baricadă ", care face parte din seria "Mulțimilor" și are un preț de pornire de 2.500 de euro; Darius Hulea care își făurește operele folosind metalul sau diferite tipuri de sârmă, fiind prezent în licitație cu opera " Venus la oglindă ", care are un preț de pornire de 9.000 de euro; Felix Aftene aduce în licitație o lucrare realizată anul trecut " Gânditorul " – o sculptură din bronz cu un preț de pornire de 4.000 de euro.Expoziția Licitației de Sculptură Contemporană poate fi vizitată la Palatul Cesianu- Racoviță până astăzi, 2 martie, ora 17:00 sau online pe artmark.ro, acolo unde va avea loc și evenimentul de la ora 19:00. Pentru a participa la licitațiile organizate de Casa de Licitații A10 by Artmark este necesară realizarea unui cont activ care permite licitarea operelor de artă.