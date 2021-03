[P] Congelator vertical sau ladă frigorifică? Ce să alegi?

Există o mare varietate de congelatoare pe piață, adesea acestea venind împreună cu frigiderul. În funcție de nevoile noastre de depozitare a alimentelor și de spațiul pe care îl avem, îl putem alege pe cel care se potrivește cel mai bine bucătăriei noastre. Există multe tipuri de congelatoare, dar cu siguranță cele mai solicitate și preferate de utilizatori sunt congelatoarele pe care ni le oferă combinele frigorifice.Ce tip de congelatoare putem găsi pe piață?Astăzi, pe piață putem găsi 2 tipuri de congelatoare: congelatoare orizontale, adică lăzile frigorifice, și congelatoare verticale, cele clasice, după modelul frigiderelor.Practic, acesta este un tip de congelator care seamănă mult cu un frigider, este vertical și organizarea sa este aceeași. Este un congelator vertical alungit. Dacă îl deschidem, putem vedea rafturi la interior, la fel ca și în cazul unui congelator dintr-o combină frigorifică, care ne vor permite să ne organizăm corect mâncarea.Le putem găsi mai înalte sau mai scunde, în cazul celui de-al doilea ar fi un congelator vertical auxiliar, foarte practic pentru a economisi spațiu în congelatorul nostru.Acest tip de congelator orizontal este de obicei deschis de sus, adică, ca și cum ar fi un portbagaj. Aceste lăzi frigorifice sunt extrem de utile, de obicei congelează foarte bine și sunt într-adevăr practice, deoarece putem vedea toată mâncarea de sus.Acest lucru ne va permite să avem o viziune foarte globală a ceea ce avem în congelator și, de asemenea, ne va ajuta foarte mult atunci când organizăm toate produsele pe care dorim să le păstrăm în el.Capacitatea unei lăzi frigorifice este de obicei mai mare decât cea a unui congelator vertical, deoarece fiind orizontală are mai mult spațiu util. La o ladă frigorifică va trebui să ținem cont și unde o amplasăm, deoarece ocupă mai mult spațiu decât un congelator vertical.Rețineți: congelatoarele verticale tind să aibă mai multe probleme la congelarea multor alimente proaspete simultan. Acest lucru depinde și de puterea și de modelul de congelator pe care îl avem.Ce lucruri trebuie să ținem cont înainte de a ne cumpăra congelatorul? Iată câteva detalii pe care ar trebui să le țineți cont atunci când cumpărați un congelator:Congelatoarele verticale au sertare transparente, care ne ajută să vedem ce avem depozitat la interior. În plus, are și sistem de iluminare la interior, care ne ajută să vedem mai bine alimentele dinăuntru. În cazul lipsei de sertare, lumina și spațiul ne ajută să organizăm totul.Capacitățile unei lăzi frigorifice pot fi de la 100 la 450 de litri. Congelatoarele verticale au de obicei capacități de 200 litri. Este esențial, așadar, să determinăm de la bun început de cât spațiu avem nevoie, pentru a putea face alegerea potrivită.A avea o alarmă este esențial pentru ca congelatorul să ne avertizeze asupra posibilelor situații adverse, cum ar fi o întrerupere a curentului electric sau alt fel de întrerupere a alimentării în congelator.Pe lângă butoanele și comenzile obișnuite, un congelator necesită un termostat digital bun, esențial pentru a seta cu precizie temperatura pe care ne-o dorim.Este foarte important ca congelatorul să aibă un sistem de răcire fără îngheț, adică să nu genereze gheață. Astfel nu va trebui să aplicăm decongelări din cauza gheții în exces, totul rămâne mai curat și mâncarea arată mult mai bine.