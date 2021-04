Opera lui Ghenie, mai scumpă decât portofoliul Constantin Brâncuși

Articol susţinut de A10 by Artmark

Pentru 30.000 de euro va fi scoasă la licitație „ Fallen Angel ", o compoziție cu mai multe personaje aparținând lumii paradisiace, semnată de Adrian Ghenie la începutul anilor 2000. O lucrare din aceeași serie a fost adjudecată în cadrul primei licitații de Artă Contemporană din 2021, pe 18 februarie, pentru 129.000 de euro.Constantin Brâncuși, prezent în mod excepțional în licitație cu un obiect din seria experimentelor de atelier realizate în plumb, denumită de literatura de specialitate „ Canarul ", are un preț de pornire de doar 3.000 de euro. Obiectul provine din Fondul Brâncuși, colecția Alexandru Istrati și Natalia Dumitrescu, și a mai participat în trecut, alături de alte 3 piese, la expoziția organizată la Paris cu ocazia licitației Artcurial în 2010. Un obiect din aceeași serie a fost adjudecat în luna februarie a acestui an, în cadrul licitației Artmark, pentru 18.000 de euro.Într-o formă simbolică îl regăsim pe Constantin Brâncuși și în câteva fotografii prezente în licitație. Trei dintre operele realizate de părintele sculpturii moderne au fost surprinse în fotografie de către Muzeul de Artă din Philadelphia cu ocazia celebrei expoziții retrospective itinerante începând cu 1957. Astăzi, instantaneele sunt scoase la vânzare în cadrul evenimentului din 20 aprilie, fiind vorba de „ Portretul lui George ", sculptură în marmură care se află astăzi în colecția Muzeului Guggenheim din New York (donată de George Farquhar Jr.), de „ Endless Column ", care se află astăzi în colecția MOMA New York (donată de Mary Sisler), precum și de „ Head ", o variantă din 1918 a „Muzei", după cea din 1912. Fotografiile au un preț de pornire cuprins între 1.000 și 1.500 de euro fiecare.Peste 200 de lucrări ale artiștilor români contemporani – Corneliu Baba, Horia Damian, Constantin Piliuță, Sabin Bălașa, Ștefan Câlția, Gheorghe Fikl, Felix Aftene, Marius Bercea, Roman Tolici și alții – alcătuiesc Licitația de Artă Postmodernă și Contemporană care va avea loc online pe platforma Artmark Live, marți pe 20 aprilie, ora 18:30.