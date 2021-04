Ce au în comun Chuck Norris și Nicolae Ceaușescu

Articol susţinut de A10 by Artmark

Colecționarii sunt dispuși să ofere sume fabuloase pe iscăliturile fostului dictator și a emblematicei sale soții, de o extremă raritate, având în vedere că în mediul colecționist este cunoscut faptul că Ceaușescu nu obișnuia să scrie olograf, nici să semneze, pe niciun fel de material, nici măcar unul cu funcție tehnic-administrativă (ceea ce face ca această fotografie de cuplu, autografiată, să fi fost un cadou către un admirator absolut, însă persoană importantă din intimitatea cuplului prezidențial. Piesa din licitație îi ilustrează pe Elena și Nicolae Ceaușescu în 1981, în București, la un eveniment public, într-o baie regizată de mulțime. 300 euro este prețul de pornire a fotografiei, fiind însoțită de certificatul de autenticitate.Cea de-a doua fotografie, o apariție captivantă, este cea care îl ilustrează pe Chuck Norris . Piesa, cu semnătura olografă a actorului, este însoțită de certificate de autenticitate și are un preț de pornire de doar 200 de euro. În licitația din 22 aprilie se pot găsi o serie de fotografii, purtând autografele unor celebri sportivi – boxerul Muhammad Ali, tenismenul Rafel Nadal sau al actorului Arnold Schwarznegger, în rolul Mr. Freeze.,Licitația de Artă Decorativă ,,Vechi și Nou” este listată online și expusă zilele acestea la Palatul Cesianu-Racoviță, unde pot fi identificate piese rare de design de interior care pot fi utilizate în amenajarea spațiilor interioare contemporane. Între acestea este și tabloul realizat de Cercul lui Peter - ,, Negresă cu batic galben ”. Opera de artă are un preț de pornire de 2.500 de euro și provine din colecția Sir Robert Henry Edward. Tot în cadrul evenimentului din 22 aprilie vor fi scoase la licitație și o serie de animale împăiate, între care un rar dragon pictat, Stellagama, din nord-vestul Africii, care are un preț de pornire 300 de euro.O altă piesă de colecție impresionantă este drapelul tricolor , din mătase, cusut cu fir de aur și argint, în centrul căruia regăsim stema regatului și cifrul Regelui Mihai I. Piesa de colecție are un preț de pornire 700 de euro și reprezintă un steag de paradă, folosit probabil în ceremoniile oficiale ale Casei Regale în anii 40.Cele aproximativ 250 de piese de colecție, pe care probabil nu le vom mai vedea vreodată în piață sau onorând spațiile interioare, pot fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviță de luni până joi, în intervalul orar 10:00-20:00, iar de vineri până duminică de la 10:00 la 18:00. Expoziția este deschisă publicului larg, în regim gratuit până joi, 22 aprilie.Articol susţinut de A10 by Artmark