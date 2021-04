Cel mai vechi whiskey din România, scos la licitație înainte de Paște

Articol susţinut de A10 by Artmark

Excepțional Macallan 1940, old single malt, în decantor din cristal, cu certificat de autenticitate

Aceste băuturi speciale pot fi vizionate fizic în crama expozițională deschisă la Palatul Cesianu-Racoviță , iar apoi licitate online, în seara de 28 aprilie, săptămâna viitoare. În aceeași expoziție și licitație vizitorii pot întâlni multe alte loturi de vin și șampanie rarisime, vechi, de poveste sau ediții speciale, dintre cele care nu se pot cumpăra din magazine sau de la dealeri, ci se pot identifica doar în pivnițele pasionaților.Unul dintre cele mai impresionante loturi din licitație este format din trei sticle de vin Chateau Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classé Pauillac , care a primit 100/100 de puncte din partea celebrului critic de vin Robert Parker. Lotul din 2016 are un preț de pornire de 1.500 de euro. Iar de la prețul de pornire de doar 1.000 de euro va începe licitarea ediției limitate a vinului considerat cel mai bun din lume, Romanée-Conti, anume un Échézeaux din 2009, dar și două sticle excepționale de champagne Krug – Clos D'Ambonnay și Clos du Mesnil.De regulă, cele aprox. 200 de loturi de vin scoase la licitație pe 28 aprilie au prețuri de pornire de cca. 30-50% din prețul pieței de vinuri românești și internaționale și provin majoritar din renumitele regiuni viticole ale Franței și Italiei. Cele 3 licitații de vinuri de colecție organizate pe an de Casa Artmark intenționează să ofere o platformă alternativă celei cunoscute a magazinului de vinuri, de aprovizionare accesibilă și regulată cu vinuri fine ori rare, fie cu caracter periodic/trimestrial, ori destinate stocării de către colecționari.Proxima licitație " Pivnița Colecționarului " include și o vânzare caritabilă, anume fondurile colectate în urma vânzării lotului format dintr-o ediție limitată, proaspăt lansată internațional, de Glenfiddich Grande Couronne , single malt, maturat timp de 26 de ani, și o pereche de butoni unicat creați de designerul Alexandru Ciucu special pentru lansarea ediției Glenfiddich în România vor fi redirecționate către Fundația Art Society și încurajarea activității creatoare a tinerilor artiști români.Selecția specială de vinuri șampanii și whisky-uri este păstrată în crama de la Palatul Cesianu-Racoviță și poate fi vizitată și admirată până săptămâna viitoare, miercuri, 28 aprilie, iar atunci licitată online pe platforma Artmark Live