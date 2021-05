Grigorescu digitalizat

Articol susţinut de A10 by Artmark

Cu această ocazie, Casa de Licitații A10 by Artmark în colaborare cu Muzeul Județean de Artă Prahova au digitalizat Muzeul dedicat pictorului național Nicolae Grigorescu . Acum, Casa Memorială Muzeu „Nicolae Grigorescu" din Câmpina poate fi vizitată la doar un click distanță . Prin accesarea site-ului artmark.ro utilizatorii au posibilitatea să intre virtual în casa în care pictorul Nicolae Grigorescu și-a petrecut ultima parte a vieții și unde a realizat cele mai remarcabile creații – unele dintre acestea fiind în continuare expuse în casă. Turul virtual al casei-muzeu însoțește vizitatorii începând cu holul intrării, care surprinde căldura locuinței și poartă privitorul către un colț oriental, format din lucrări colecționate de pictor din Istanbul; holul oferă accesul către camera de zi unde Nicolae Grigorescu încingea discuții cu Barbu Delavrancea, Octavian Goga sau cu George Coșbuc. Tot aici, privitorii vor admira una dintre variantele de mari dimensiuni ale „Carului cu boi". Totuși, atelierul de pictură rămâne a fi cea mai impozantă încăpere a casei, fiind și cea mai mare cameră, care găzduiește șevaletul artistului pe care stă sprijinită una dintre ultimele lucrări ale artistului, neterminată: „Întoarcerea de la bâlci". Fiecare cameră a casei-muzeu impresionează prin seria de lucrări importante din creația artistului, rămase în cadrul inițial în care au fost aranjate de pictor. Vizitarea turului virtual oferă o experiență memorabilă, iar opera pictorului național Nicolae Grigorescu este mai ușor de urmărit, de înțeles și de interpretat.Expoziția virtuală salută totodată, dedicată artelor frumoase românești, care se află în dezbatere în Parlamentul României, proiect care are în vedere scoaterea în evidență a creației pictorului Nicolae Grigorescu și aducerea unui omagiu activității artistice și moștenirii pe care a lăsat-o culturii românești.