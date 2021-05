Operele lui Dali și Warhol, mâine, în licitație

Articol susţinut de A10 by Artmark

Unele dintre loturile licitației de mâine prezintă raritate absolută pentru piața românească de artă, iar mâine, pasionații de astfel de piese de colecție au ocazia să intre în posesia lor. Probabil prima dintre acestea este sculptura realizată de Salvador Dali, care "ridică pe soclu" una din inspirațiile preferate ale artistului – protagonista romanului " Alice în Țara Minunilor " scris de Lewis Carroll în anul 1865. Lucrarea "Alice în Țara Minunilor" a fost concepută de Dali mai întâi în 1977 în guașă, pentru ca în 1984 să realizeze o versiune sculpturală pe care să o toarne în bronz și să o expună public. Prețul de pornire al sculpturii este de 10.000 de euro.O altă raritate absolută pentru piața de artă din România este o acuarelă a autorului celor "15 minute de faimă" – Andy Warhol: " Flower in Hand " are un preț de pornire de doar 1.500 de euro și provine din colecția Jean-Philippe Guilbert; i se alătură fascinanta seriede grafică dedicată personalității controversate a liderului reformator al Chinei – " Mao (4) " și " Mao (3) ", care pornesc în licitație de la 1.200, respectiv 1.000 de euro.Licitația din seara de mâine se va desfășura pe Platforma Artmark Live, urmând ca doritorii să poată participa fie online, prin crearea unui cont pe artmark.ro, fie prin telefon ori ofertă scrisă la auctions@artmark.ro. Cele 149 de opere care alcătuiesc selecția colecției licitate mai pot fi vizionate la Palatul Cesianu-Racoviță, în regim gratuit, până mâine seară ora 17:00.Mao (4) - Andy Warhol