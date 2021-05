Cunoști pe cineva care cunoaște pe cineva?

​Articol susținut de Anunțul.ro

Cum găsești meseriași, servicii și experiențe prin „Detectorul de servicii” de pe Anuntul.ro; Mergi la sigur chiar și fără recomandări

„Detectorul de servicii”, o unealtă gratuită prin care Anunțul Telefonic vă ajută să găsiți nu știu ce, aproape orice, într-o bază de date în continuă formare și verificare. Totuși, într-un loc cu atâtea ispite e nevoie de o mână de ajutor, mai ales pentru aceia nedeprinși cu lumea virtuală și avatarurile ei. Așa a apărut, o unealtă gratuită prin carevă ajută să găsiți nu știu ce, aproape orice, într-o bază de date în continuă formare și verificare.

De vină am fost și eu. Nu mi-am pus problema că acele adrese n-au fost verificate la telefon înainte, așa că iată-mă umblând creanga prin tot felul de scări de bloc întunecoase, și întrebând gospodine mirate dacă nu cumva la apartamentul 5, înainte de mirosul ăla de ceapă călită, s-a aflat vreodată și o agenție imobiliară cu nume predestinat - Luxury residence.

Pentru că principala calitate a detectorului este aceea că fiecare firmă care apare în căutări pe site-ul nostru a trecut înainte printr-o verificare făcută de colegii mei, așa încât nu veți găsi telefoane greșite, neactualizate sau la care nu răspunde nimeni.

Chiar dacă ghidurile nu se mai poartă azi, nevoile oamenilor nu s-au schimbat fundamental, așa că am considerat că e nevoie în continuare de o mână invizibilă care să te ajute și să-ți garanteze că atunci când cauți un cabinet de acupunctură nu vei găsi la fața locului o frizerie canină. Și spre deosebire de ghidurile offline, online-ul îți oferă această posibilitate, de a le da oamenilor informații verificate și sigure, în timp real.

Avem în „Detectorul de servicii”, grupate momentan pe nouă categorii, mii de firme care oferă servicii diverse. În Sănătate - de la acupunctură la urologie; în Educație - de la afterschool la lista completă a grădinițelor din București; în Reparații - de la ceasuri la mașini; în Construcții - de la acoperișuri la zugrăveli; în Acte/avocați/contabili - birocrație de tot felul; în Sport - de la inițiere în alpinism la kung-fu; în Servicii de frumusețe - de la coafură la wellness și spa; în Catering - de la ceainării la pizzerii și tot așa.

Ne concentrăm pe firme din București și zona metropolitană, ceea ce se vede ușor, pentru că fiecare secțiune de servicii are și opțiunea „vezi pe hartă”, care îți arată cât de aproape ești de „nu știu ce”-ul pe care-l cauți.

De mai bine de doi ani, de când lucrăm la construirea și actualizarea acestei baze de date, ne-am străduit să nu omitem pe nimeni și dacă am făcut-o vă rugăm să ne trageți de mânecă. „Detectorul de servicii” este o șansă oferită deopotrivă firmelor și clienților, o platformă pe care îi ajutăm să se întâlnească, spre beneficiul tuturor.





De puțină vreme Anuntul.ro are și aplicație de android, așa că regele capricios, clientul, poate căuta nu știu ce și de pe telefon, oriunde s-ar afla. Dar despre asta vă povestesc mai pe larg cu altă ocazie.





Până atunci, aruncați un ochi pe Detectorul nostru de servicii și lăsați-mi un comentariu cu ce părere aveți, ce e bine, ce nu e și ce îmbunătățiri i-ați mai face. Orice critică e bine venită, câtă vreme capul ne va rămâne la locul lui ;)







Domnul A.Nunțu - Negustor cinstit, vinde, cumpără, intermediază, de peste 30 de ani. A prins și vremurile când cele mai vii anunțuri din ziar erau la rubrica „decese” din România liberă. Așa că apreciază cum se, cuvine azi diversitatea unui ziar făcut din dorințele și nevoile câtorva milioane de oameni liberi. Domnul A. Nunțu a văzut și auzit multe, și nu vrea să le țină pentru el. Îl veți mai citi pe aici.





