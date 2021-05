De la bijuterii extravagante, la limuzina lui Ceaușescu

Articol susţinut de A10 by Artmark

Una dintre cele mai importante piese din licitație este Limuzina Paykan Hillman-Hunter, primită în dar de Nicolae Ceaușescu, cu prilejul alegerii sale, în 1974, în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, de la ultimul șah al Iranului Mohammad Reza Pahlavi. Mașina, luxoasă pentru acea vreme, a fost fabricată în Iran la începutul anilor ’70, sub licență Hillman, după model Chrysler, lansând proaspăta industrie automobilistică iraniană și devenind, cu vremea, simbol național al industriei iraniene. Mașina de colecție beneficiază de certificat de proveniență din partea R.A.A.P.P.S., este funcțională și are un preț de pornire în licitație de doar 4.000 de euro.Alături de limuzina lui Nicolae Ceaușescu, în același eveniment, sunt scoase la licitație alte 5 mașini rare, cu un design unic și forme de inginerie neobișnuite pentru perioada în care au fost construite. Este vorba de Jaguar XJ40 "Daimler ", un model produs în 1989 și care a primit titlul de cea mai sigură mașină din Marea Britanie. Astăzi, mașina de colecție, care în epocă oferea piese inovatoare precum măsuțe de mahon pentru pasagerii din spate, scaune electrice, pilot automat sau închidere centralizată, are un preț de pornire de 5.000 de euro.De la bijuterii pe patru roți, la bijuterii exclusiviste și ceasuri de lux – tot în cadrul Licitației Artmark, de joi, 27 mai. Cea mai impresionantă bijuterie a evenimentului este diamantul „ Eternity ”, pear-shaped, montat pe un inel din aur alb și anturat de o suită de diamante trillion cut și briliante. Spectaculoasa piesă de 5,8 ct are un preț de pornire de 40.000 de euro. Între ceasurile de lux se remarcă modelul Audemars Piguet Shaquille O’Neal , o ediție limitată având un preț de pornire de 14.000 de euro (raportat la prețul de listă de 26.000 de euro), sau un mai clasic Patek Philippe Calatrava din aur , având un preț de pornire de 9.500 de euro (față de prețul de listă de 26.000 de euro).La capitolul Eleganță feminină, din cadrul aceluiași eveniment online, aflăm o veritabilă colecție de genți rare. Brandurile consacrate, precum Hermés, Chanel sau Gucci, semnează majoritatea genților scoase la licitație joi, 27 mai, ora 18:30. O piesă Hermes excepțională, în ediție limitată, model preferat al vedetelor, este „ Kelly Voyage ”, realizată din piele Clemence, culoarea Rouge Garance, având un preț de pornire de 5.000 de euro (raportat la prețul de listă de 10.500 de euro).Cele 6 mașini de colecție pot fi admirate în curtea Palatului Cesianu-Racoviță , iar selecția de bijuterii și ceasuri exclusiviste, alături de colecția de genți, își așteaptă vizitatorii în sălile palatului din strada C.A. Rosetti, nr. 5.Articol susţinut de A10 by Artmark