Curiozitatea zilei: care va fi prețul de adjudecare al avioanelor prezidențiale/ Prețuri internaționale pentru avioane iconice

Articol susţinut de A10 by Artmark

25.000 de euro este prețul de pornire al aeronavelor – un preț conservator raportat la valoarea tehnică pe care seria limitată de 9 avioane BAC o are pentru România și pentru istoria tehnică a Blocului european estic, fără a mai vorbi de funcțiunea de protocol pentru care acestea au fost pregătite.. În România este un eveniment-premieră , însă la nivel internațional modele similare, avioane iconice sau purtătoare de istorie ce au aparținut foștilor președinți de stat, vedetelor sau care au jucat roluri importante în cinematografia mondială, sunt vândute la Case de Licitații pentru sume cuprinse între sute de mii și milioane de dolari.Astfel, în 2017 avionul Lockheed Jetstar, care a aparținut, Elvis Presley, și pe care l-a folosit la mijlocul anilor ’70, a fost adjudecat pentru suma de 430.000 de dolari, iar alte două modele din colecția Regelui rock'n'roll-ului: Hound Dog II și Convair 880, botezat „Lisa Marie” după fiica artistului, au fost cumpărate în bloc pentru 15 milioane de dolari în 2015.280.000 de dolari a reprezentat suma de adjudecare, în 2013, pentru avionul pilotat de celebrul actor american Robert Redford în filmul Out of Africa, care a primit Premiul Oscar în 1986 pentru „Cel mai bun film”. Biplanul De Havilland Gipsy Moth a fost adjudecat de către un cumpărător din Kenya, unde a fost setat filmul.Listat de Guinness World Records drept cel mai ușor jet cu un singur motor din lume, avionul BD-J5 a fost cumpărat pentru 275.000 de euro în 2014. Avionul a jucat rolul principal alături de James Bond în celebra peliculă „Octopussy”.Acestea sunt doar câteva dintre recordurile stabilite la nivel internațional de aeronave- simbol, iar evenimentul online din această seară , de la ora 18:30, pe platforma Artmark Live dă posibilitatea tuturor celor pasionați de istorie sau aeronautică să între în posesia unei piese de colecție. Pentru a participa la licitația Artmark este necesar realizarea unui cont pe artmark.ro care permite vizualizarea evenimentului și depunerea de oferte pentru cele două avioane prezidențiale.Articol susţinut de A10 by Artmark