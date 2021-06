Micutzu și BRomania, în linie dreaptă pentru „O lume mai frumoasă”

Articol susţinut de A10 by Artmark

Între ambasadorii faptelor bune care s-au alăturat proiectului nobil se numără Ambasadorul Marii Britanii la București H.E. Andrew Noble, Prințul Grigore Ghyka, actorii Ada Condeescu, Matei Dima (BRomania) sau Monica Bîrlădeanu, jurnalista Amalia Enache, artiștii Francisc Chiuariu sau Irina Dragomir, designerii Mihai Grama sau Laura Hîncu, coregraful Răzvan Mazilu, dar și actorul de comedie Cosmin Nedelcu (Micutzu).Vânzarea pieselor donate va permite colectarea unei contribuții pentru finanțarea unei echipe multidisciplinare Hospice de îngrijire paliativă la domiciliul copiilor sau bătrânilor bolnavi incurabil, al cărei cost total se ridică la 100.000 de euro.Între cele 23 de piese, care alcătuiesc secțiunea caritabilă a evenimentului de joi, 17 iunie, ora 19:00, se numără ceasul Fossil Arkitekt donat de comediantul Cosmin Nedelcu (Micutzu), care are o însemnătate aparte pentru Micutzu, fiind achiziționat din banii primiți din primul spectacol de stand-up, iar piesa poartă semnificația determinării și a unui scop bine stabilit. Plină de sens este și piesa donată de actorul Matei Dima (BRomania) – un hanorac unicat, pictat manual chiar de vlogger , cu supereroi din benzi desenate celebre, și care a fost purtat într-o perioadă în care artistul a depus mult efort pentru a slăbi și a-și recăpăta sănătatea.Jurnalista Amalia Enache s-a alăturat cauzei, donând desenul „ Castelul ", realizat de prietenul ei Tomas Horobeț, un copil excepțional de talentat pentru desen și care a fost nevoit să lupte el însuși pentru a supraviețui. Celebra Monica Bîrlădeanu contribuie la cauza caritabilă și donează un inel decorat cu lapis lazuli, creație proprie, denumit „ Mooncast ", inspirat actriței de personajul Eloisa pe care l-a jucat în filmul „Maternity Blues".Loturile caritabile puse în vânzare în cadrul Licitației de Artă Decorativă „O lume mai frumoasă" sunt marcate cu o inimă roșie și cu logoul Hospice Casa Speranței. Piesele pot fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviță, în regim gratuit, în intervalul orar 10:00-20:00, iar pentru a licita se poate participa fizic în sala de licitație sau online, cu ajutorul unui cont activ pe artmark.ro