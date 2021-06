[P] Cum bem apă având grijă de noi și de mediu

Apa ne este indispensabilă și este cheia a nenumărate procese vitale din organism. De asemenea, apa ne este indispensabilă și în toate activitățile noastre de zi cu zi. Cu toate acestea, grija cu care ne bem apa nu ar trebui să se limiteze la a ne lua o apă bună și atât. Miliardele de PET-uri din care bem zilnic au ajuns să sufoce mediul, forțându-ne să ne întrebăm ce viitor ne asigurăm pe această planetă.





Mulți români încă aleg să își care zilnic apa de la magazin, apă îmbuteliată de cele mai multe ori în recipiente din plastic de unică folosință. Astfel, nenumărate PET-uri ajung să se „piardă” pe oriunde nici nu te aștepți în natură, neintrând într-un circuit de reciclare. De cele mai multe ori, PET-urile se transformă dintr-un mod convenabil (la prima vedere) de a transporta lichide într-o sursă periculoasă de poluare pentru mediul înconjurător.





Însă, dacă te afli și tu printre oamenii care vor să ajute la eliberarea mediului de cât mai multe PET-uri și pe deasupra vrei să salvezi resurse financiare și de timp, poți apela la o soluție simplă, confortabilă, convenabilă și mult mai eco – serviciul de livrare a apei de izvor la domiciliu al companiei La Fântâna





De ce este o soluție confortabilă și convenabilă?





Unul dintre principalele avantaje ale serviciului La Fântâna este livrarea acasă a apei în sticle reutilizabile de 8L. La prima comandă, achiziționezi un pachet START , care poate include 6, 8 sau 10 sticle. Doar la această primă comandă plătești și ambalajele, adică sticlele reutilizabile. După ce consumi apa, poți comanda pachete REFILL , în care nu mai plătești și ambalajele. Echipele de livrare din flota companiei îți aduc sticlele comandate pline și le preiau pe cele goale.





Astfel, nu mai pierzi timpul cu căratul apei de la magazin, ci-l câștigi pentru tine și pentru activitățile de zi cu zi care îți fac într-adevăr plăcere. De asemenea, apa – calculată la litru – costă cât ar costa și o apă bună luată la PET, din magazin.





O soluție pentru tine, dar și pentru mediu





PET-urile sunt de mult timp o problemă, atât pentru noi, cât și pentru planetă. Sunt peste tot și este aproape imposibil să ieși pe stradă, în parc sau în natură fără să dai de ele – fie unul aruncat neglijent, fie în grămezi. Fiecare PET intrat în acest cerc vicios reprezintă o problemă, iar în fiecare minut sunt cumpărate cel puțin 1 milion de PET-uri, adică cel puțin 1 milion de noi probleme apărute la fiecare minut.





Ajutând natura prin utilizarea sticlelor reutilizabile de 8L cu apă de izvor livrate de La Fântâna, îți faci și ție un serviciu. Nu doar că procesul de livrare este confortabil și convenabil, dar și apa La Fântâna, extrasă din Tălmaciu, județul Sibiu, este recomandată pentru consumul regulat. Această apă de izvor este oligominerală, cu o mineralizare totală de sub 500 mg/l, conține săruri de calciu și magneziu și are un conținut redus de sodiu și o compoziție minerală stabilă. În fabrica modernă în care o îmbuteliază, La Fântâna are și un laborator, unde testează apa permanent.





Cantitatea de plastic care sfârșește în fiecare minut în natură este alarmantă și crește în mod necontrolat. Alege să fii parte dintr-o schimbare mai mare și ia-ți apa dintr-o sursă mai prietenoasă cu natura, sticlele fiind reutilizate de până la 50 de ori, ceea ce împiedică câteva sute de PET-uri să fie irosite. Ambalajul nu este prietenos doar cu mediul înconjurător, ci și cu buzunarul – plătești sticlele doar o dată, la prima comandă, cu livrarea inclusă!