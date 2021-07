De la Brâncuși, la artă proscrisă

Articol susţinut de A10 by Artmark

Celebrul sculptor Constantin Brâncuși revine în licitațiile de artă contemporană cu „ Avion ” - o nouă piesă din seria experimentelor de atelier realizate în plumb. Obiectul, cu prețul de pornire de 3.000 de euro, provine din Fondul Brâncuși, colecția Alexandru Istrati și Natalia Dumitrescu, și a mai participat în trecut la expoziția organizată la Paris cu ocazia licitației Artcurial în 2010. Două piese din aceeași serie au fost adjudecate în cadrul licitațiilor de artă contemporană organizate de Casa A10 by Artmark în 2021: lucrarea „Le Crocodile” a fost adjudecată în luna februarie pentru 18.000 de euro, iar „Canarul” în luna aprilie pentru 24.000 de euro, având fiecare prețul de pornire de 3.000 de euro.Arta postmodernă este urmată, în premieră în licitațiile A10 by Artmark, de arta digitală și proscrisă realizată de AEUL - artistul care a dat viață celui mai cunoscut personaj prezent pe zidurile bucureștene, care este descoperit în cele mai inedite ipostaze, fie martor al vieții urbane, fie îndemnând trecătorii, ca un veritabil speaker motivațional, să cugete asupra unor teme universale sau ce țin de existența contemporană. O prezență misterioasă, artistul stradal Aeul este prezent în licitația de marți, 6 iulie, cu trei piese. Spirit liber ”, cu prețul de pornire de 500 de euro, reprezintă o viitoare pictură murală care urmează să fie executată direct pe peretele adjudecatarului. Artistul își propune să folosească în aplicarea picturii murale vopsea cu ioni de argint pentru o purificare a aerului. În cadrul secțiunii de artă digitală a Licitației de Artă Contemporană artistul AEUL își prezintă celebrul personaj în „ Pacea în natură ”, piesă cu prețul de pornire de doar 100 de euro, care pune în scenă, prin intermediul personajelor street art, care militează pentru un petic de natură și culoare într-un peisaj sumbru, un subiect tot mai apăsător pentru vremurile noastre – poluarea mediului prin influența nocivă a omului. Deși personajul său este larg răspândit, AEUL rămâne necunoscut publicului larg, cu nicio informație în domeniul public care ar putea să îi desconspire identitatea.Neobișnuită și inedită, pentru licitațiile de artă contemporană, este prezența unor sneakers model Air Jordan 1 High Zoom Racer Blue , mărimea 43, pictați de artistul Obie Platon. Piesa inedită poartă semnătura artistului și are prețul de pornire de 800 de euro.Piesele de artă pot fi vizitate la Palatul Cesianu-Racoviță, în regim gratuit, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-20:00. Evenimentul de marți, 6 iulie, va avea loc online pe platforma Artmark Live, dar permite și participarea fizică a pasionaților de artă în sala de licitație cu o programare prealabilă.Articol susţinut de A10 by Artmark