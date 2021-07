Avionul prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu, donat după adjudecare

Articol susţinut de A10 by Artmark

Piesa de colecție a fost salvată de la casare de un veritabil colecționar, pasionat de tehnică, în cadrul evenimentului organizat de Casa de Licitații A10 by Artmark – Licitația deEleganță din 27 mai , care a oferit platforma de licitație și suport logistic pentru adjudecarea aeronavei ROMBAC 1-11. Proprietarul, cetățeanul american Brian Hyndman, a cedat aeronava în mod gratuit, sub forma unui contract de sponsorizare, Muzeului Naţional al Aviaţiei Române. Prin actul de donație, adjudecatarul își exprimă intenția de a conserva piesa istorică, de a o alătura modelelor iconice care au jucat un rol important în istoria lumii, dând posibilitatea intrării în familia valorilor tehnice recunoscute pentru industria aeronautică.Astfel, Casa de Licitații A10 by Artmark devine și o platformă de promovare a patrimoniului, pe lângă cea culturală și de caritate, având în vedere raritatea extremă a modelului Rombac 1-11 și însemnătatea acestuia pentru istoria tehnică a României care a fost clasat în patrimoniul cultural național mobil, categoria tezaur.Evenimentul de predare-primire a piesei de colecție a avut loc pe platforma Aeroportului Internațional Henri Coandă, în incinta Bazei 90 Transport Aerian în prezența reprezentanților Muzeului Național al Aviației Române, membrilor Casei de Licitații A10 by Artmark, dar și a lichidatorului judiciar care a gestionat patrimoniul ROMAVIA. Avionul prezidențial Super One-Eleven , folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceaușescu, s-a înscris în Top 10 cele mai bine vândute public, în licitație, loturi de artă sau obiecte de colecție pe piața internă în semestrul I al anului 2021, disponibil aici . Piesa de colecție a fost adjudecată în luna mai a.c. în cadrul Licitației de Eleganță pentru 120.000 de euro.Articol susţinut de A10 by Artmark