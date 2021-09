Se deschide noul sezon al pieței românești de artă

Articol susţinut de A10 by Artmark

Noile perspective ale pieței românești de artă vizează funcția artei de alternativă investițională, ocazii unice pentru pasionați și colecționari de a avea acces la un marketplace unde pot identifica artă de patrimoniu ori contemporană la prețuri accesibile pentru debutul unei colecții, dar și pentru antreprenori, oameni de afaceri, investitori sau aceia care caută o alternativă pentru securizarea economiilor. Totodată, și în noul sezon, Casa Artmark își păstrează statutul tradițional de partener în susținerea cauzelor caritabile, având în vedere secțiunile umanitare care însoțesc evenimentele organizate de Casa de Licitații, care se angajează să susțină, prin Fapte Bune, cauze dincolo de vânzarea comercială de artă ori de promovarea culturală.Noul sezon al pieței românești de artă se deschide oficial prin evenimentul din 21 septembrie – Licitația de Artă Contemporană , care numără aproximativ 200 de lucrări, unele semnate de maeștri recunoscuți – precum pictorii Ștefan Câlția, Ion Iancuț, Felix Aftene, dar și sculptorul Marcel Guguianu, altele de artiști în curs de consacrare. Licitația de Artă Contemporană include și o secțiune caritabilă dedicată susținerii activității profesionale a Uniunii Artiștilor Plastici din România și contribuirii la proiectul de renovare a Combinatului Fondului Plastic. Loturile de artă contemporană, donate de membrii UAP, sunt marcate cu o inimă roșie și cu logoul Uniunii Artiștilor Plastici din România. Punerea acestora în licitație pornind de la prețul unitar de 100 de euro reprezintă, dincolo de o premieră pentru Casa A10 by Artmark, o dovadă de deschidere către colecționarii debutanți și o invitație de împrietenire cu mecanismele pieței de artă.Evenimentele care deschid noul sezon al pieței românești de artă se vor desfășura, în continuare, în format hibrid. Astfel, ușile Palatului Cesianu-Racoviță, sediul Casei de Licitații A10 by Artmark, se redeschid pentru colecționarii și pasionații de artă care vor să participe fizic la sesiunile de licitații. Totodată, revenirea fizică, în sala de licitație, va fi în continuare completată de alternativa canalului participării online prin platforma Artmark Live. În mod tradițional expozițiile de artă pot fi vizitate virtual, pe artmark.ro , dar și fizic, în sălile de expoziție ale Palatului Cesianu-Racoviță, str. C.A. Rosetti, nr. 5, cu acces gratuit.Articol susţinut de A10 by Artmark