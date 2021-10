Mașini rare sunt scoase la licitație în București

Articol susţinut de A10 by Artmark

Cu o istorie impresionantă, se remarcă prin eleganță fosta mașină de protocol a Ambasadei Chinei la Bruxelles, utilizată de ambasadori în deplasările oficiale. Este vorba de modelul exclusivist Cadillac Fleetwood Long , din 1979, unul dintre cele mai scumpe modele produse în epocă. Piesa de colecție are un preț de pornire, în licitație, de doar 5.000 de euro și deține atestatul de vehicul istoric.Apoi, unul dintre cele mai cunoscute modele istorice sport, celebre din competiții și filme artistice, un exemplar bine întreținut de Ford Thunderbird, având un preț de pornire de 11.000 de euro – „bijuteria" albastră, fabricată în 1964, reprezinta în epocă una dintre expresiile luxului și vitezei, singurul model al acestei generații care avea cuvândul „Thunderbird" înscris cromat de-a latul capotei.Considerată Mașina sport a Americii, Corvette C5 , fabricată în 2003, ediția limitată aniversară de 50 de ani de la apariția modelului sport Corvette, este de asemenea prezentă în licitatție și pleacă de la un preț de pornire de 10.000 de euro.În cadrul evenimentului "Licitației de Eleganță" din 11 noiembrie, ce se va desfășura doar pe platforma online Artmark Live, vor fi scoase la licitație pentru prețul de pornire de doar 9.000 de euro, fiecare, și un model Ford Mustang din 1966 , piesa de colecție Jaguar XJ40Daimler din 1999, considerată cea mai sigură mașină din Marea Britanie, precum și un MercedesSL380 decapotabi l, din 1982, care are prețul de pornire de 8.000 de euro.Mașinile de colecție pot fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviță , de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00, putând fi și testate cu o programare prealabilă.