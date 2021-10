Cea mai valoroasă Licitație de Toamnă din ultimii ani

Articol susţinut de A10 by Artmark

Rezultatele Licitației de Toamnă de marți dovedesc continuarea trendului de creștere a pieței românești de artă – și mai ales a interesului colecționarilor și investitorilor pentru segmentul artei de patrimoniu, al artiștilor istorici, expuși în rețeua muzeală, Deși opera realizată de Ștefan Luchian în tinerețe - panoul decorativ Toamna – ce a beneficiat de cea mai mare estimare pentru Licitația de marți, raportat la dimensiunile ei monumentale, nu a găsit cumpărator, piața a punctat numeroase alte recorduri absolute de autor (adică cea mai mare sumă pentru care artistul s-a vândut public vreodată).Recordul evenimentului de vânzare a fost stabilit de Nicolae Tonitza cu opera sa " Catrina ", care a fost adjudecată pentru 110.000 de euro. Tonitza a fost urmat de Gheorghe Petrașcu, care a depășit recordul anterior (de 62.500 de euro din noiembrie 2011) prin două opere valoroase, una de mari dimensiuni – " Cârciumărese " din colecția Ionescu-Quintus, adjudecată pentru 85.000 de euro, și " Natură statică cu vase și albume de artă " din colecția Burileanu- Boroianu, adjudecată pentru 80.000 de euro.Licitația de Toamnă a punctat și câteva recorduri absolute de autor – Sabin Bălașa a depășit recordul anterior de 31.000 de euro, înregistrat în luna februarie, în cadrul Licitației de Artă Contemporană, cu adjudecarea la 41.250 a lucrării pline de simboluri " Matca ". Și Georges Mazilu a egalat recordul anterior de 22.000 de euro, recent obținut în Licitația de Vară (pentru lucrarea "One way trip"), cu lucrarea sa din anii ‘80, " Fata cu perle" O adjudecare inedită a fost cea a lucrării " Venus și Amor ", semnată de pictorul contemporan, Felix Aftene, actualmente expus celebrativ la Muzeul Colecțiilor de Artă, reușind să depășească pentru prima dată pragul de 10.000 de euro, adjudecându-se pentru 11.000 de euro.Un spectacol rar a oferit și adjudecarea pentru 8.500 de euro a operei din colecția Ionescu-Quintus - " Iarnă în București ", semnată de Marius Bunescu, unul dintre interbelicii îndelung gustați de muzee și colecționari, realizând o ușoară depășire a recordului anterior (din Licitația de Vară, iunie 2011).

Licitația de Toamnă a marcat și alte câteva recorduri, precum: durata licitației – 8 ore și 8 minute, cea mai lungă licitație ținută pe platforma Artmark, finalizându-se la ora 3:20 dimineață; au fost înregistrați 456 de participanți în platforma Artmark Live și prin telefon, din care 233 de palete au licitat efectiv, iar 177 au licitat online prin platforma Artmark Live; au fost înregistrate persoane din 13 țări, atestând un interes în creștere pentru cotațiile în ascensiune ale artiștilor români de patrimoniu, cărora le-a fost dedicată selecția de portofoliu a Licitației de Toamnă.