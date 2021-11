Licitația de Fapte Bune – primul eveniment din România dedicat carității

Articol susţinut de A10 by Artmark

Asociația Dăruiește Viață dedică cauza lui David și copiilor de la centrul de hemodializă al Spitalului Marie Curie. David, în vârstă de 11 ani, este pacient al centrului de hemodializă, conectat de 2 ani la un aparat ce îi filtrează sângele, trebuind să meargă la centru 3 zile pe săptămână timp de câte 4 ore. David are nevoie de un aparat de hemodializă care să-l mențină în viață și să-i permită să meargă la școală sau să-și viziteze bunicii, lucruri pe care acum le poate visa doar, fie din cauza programului de dializă, fie din cauza contraindicațiilor medicale. Colectarea a 50.000 de euro, în cadrul Licitației de Fapte bune din 8 decembrie, va permite dotarea centrului cu aparate noi și performante și, implicit, creșterea calității vieții lui David și a copiilor care fac hemodializă la spitalul Marie Curie. O donație de 100 de euro acoperă costurile unei ore de hemodializă cu un aparat performant pentru David și pentru orice alt copil în situația lui.Cauza Fundației Agent Green este să protejeze, inclusiv să replanteze, un hectar de pădure seculară, iar suma de 300.000 de euro va permite cumpărarea pădurii, desfășurarea unor operațiuni de replantare și acoperirea costurilor de pază efectivă pentru primii 10 ani. Orice donație de 30 de euro reprezintă costul de achiziționare și protejare a unui metru pătrat de pădure seculară, pe care donatorul îl va deține în proprietate simbolică.Urgențele medicale ale copiilor nu suportă amânare, iar Asociația Blondie pune la dispoziție transport pentru pacienții-copii care au nevoie de tratament în străinătate, asumându-și, prin Licitația de Fapte Bune, achiziționarea unei aeronave pe care să o transforme într-atât de necesara ambulanță aeriană. Mijlocul de transport rapid va fi pus la dispoziția oricărui copil care are nevoie de un transport aerian medical urgent, în mod gratuit. Pentru achiziționarea aeronavei destinate urgențelor medicale ale copiilor sunt necesare 2 milioane de euro. S-a calculat că orice donație de 250 de euro acoperă practic costul mediu al transportului medical urgent al unui copil până la destinațiile medicale către care aceștia sunt transportați curent.Proiectul Crucii Roșii Române vizează ajutorarea unei regiuni extrem de vulnerabile social de pe harta României de azi, mai precis Valea Jiului, unde rata șomajului și a neșcolarizării sunt dintre cele mai ridicate din sud-estul Europei. Crucea Roșie Română a startat un proiect de reducere a abandonului școlar și de asigurare a unei mese calde pe zi pentru copiii familiilor sărace din Valea Jiului, dintre care mulți merg la culcare flămânzi în fiecare zi, apreciind că va necesita, într-o primă fază a proiectului, 250.000 de euro pentru următorii 2 ani.Mai departe, 400 de burse „Generația Tech” pentru formarea tinerilor programatori este proiectul Fundației Digital Nation pentru care sunt necesari 37.000 de euro. Fondurile colectate, în urma Licitației de Fapte Bune, reprezintă o investiție în tânăra generație prin pregătirea în proiecte reale și oferirea oportunităților de anagajare, fiind și răspunsul la nevoile de digitalizare ale României, o țară în care doar 29% din populație are competențe digitale de bază. O sponsorizare de 400 de euro este solicitată pentru acoperirea costului unui modul de curs de programare de 4 luni pentru un tânăr, ce dorește fie o reconversie profesională, fie pregătirea într-o profesie actuală, pentru care există cerere de angajare. Fundația Hope and Homes for Children își propune, prin Licitația de Fapte Bune, să colecteze 250.000 de euro, care vor permite construirea unei case de tip familial pentru copiii dezinstituționalizați, fiind parte a procesului de a închide orfelinatele din România. O casă de acest tip oferă copiilor și tinerilor un mediu familial, în care pot trăi 10-12 persoane, care să se bucure de găzduire, îngrijire, educație și consiliere psihologică. Prin Licitația de Fapte Bune se urmăresc pași de donație de câte 500 de euro, valorând costul lunar al adăpostirii, îngrijirii și educației unui copil în case de tip familial proiectată.„Două războaie - o singură speranță” – este proiectul Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, care vizează strângerea de fonduri în valoare de 110.000 de euro pentru dotarea Centrului de Psiho-Terapie Post-Traumă pentru militarii răniți în teatrele de operații din Afganistan și Irak, dar și pentru victimele Covid-19. Se solicită pași de donație de 400 de euro, cât este estimat a costa tratamentul lunar al unui veteran.Oricine poate lua parte la Licitația de Fapte Bune , având în vedere regimul de preț cumulativ, care permite ca ofertele depuse, fie de un pas sau de mai mulți de licitație, să se cumuleze. În cadrul Licitației de Fapte Bune se poate participa prin: ofertă scrisă depusă la Palatul Cesianu-Racoviță, prin telefon sau online direct în platforma de licitație Artmark Live, în seara evenimentului din 8 decembrieArticol susţinut de A10 by Artmark