Președinți și alte celebrități, în licitație, la București

Articol susţinut de A10 by Artmark

Personalitățile apar în opere de artă semnate de artiști români contemporani în momente istorice-cheie. Artistul Valeriu Mladin îi ilustrează pe președinții SUA Abraham Lincoln și Barack Obama în opera „ Gradient ”, care are prețul de pornire de 15.000 de euro, și care juxtapune „în oglindă” cunoscuta statuie de marmură a lui Abraham Lincoln (realizată de Chester French pentru Memorialul Lincoln din Washington) cu o statuie imaginară din bronz a lui Barack Obama, iar asocierea este o trimitere directă la filiaţia dintre ideologiile politice şi proiectele reformatoare ale celor doi preşedinţi americani. Pe de altă parte, artista Marilena Murariu îi ilustrează în lucrarea „ Selfie Up” , cu prețul de pornire de 5.000 de euro, pe cei 4 președinți ai României din ultimele 3 decenii - Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Opera a făcut parte din expoziția „Da, da, țara, cetera, etcaetera”, Căminul Artei, București, 2016, unde recunoaștem oameni politici, regizori și actori, manipulatori și manipulați prinși extatic într-o învăluitoare plasă de stele și de interese.Totodată, licitația din 16 noiembrie, prezintă diversitatea artei contemporane – râvniți artiști internaționali și artiști români consacrați, precum Ion Țuculescu, prezent cu cea mai valoroasă operă din evenimentul de marți – „ Totem pe fond verde ”, care are un preț de pornire de 40.000 de euro, alături de artistul contemporan Ovidiu Solcan, care ilustrează portretul celebrului Freddie Mercury , ce are un preț de pornire de doar 700 de euro. Mai mult, râvnitul artist Andy Warhol prezintă figurile lui George Washington, Abraham Lincoln și Thomas Jefferson pe bancnote de 1, 5 și 2 dolari, având prețul de pornire de doar 600 de euro fiecare.Colecția celebrităților din cadrul Licitației de Artă Contemporană poate fi admirată până marți, 16 noiembrie, în regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță. Programul expoziției este 10:00-20:00, de luni până duminică.