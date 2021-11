[P] Noile Michelin CrossClimate 2: anvelopele pentru tot anul

Să trebuiască să schimbați anvelopele mașinii vara și iarna este, fără îndoială, o bătaie de cap. Atunci de ce nu am folosi anvelope All Season pentru toate cele 365 de zile din an?Michelin ne-a surprins în 2015 cu gama CrossClimate, adaptată tuturor condițiilor meteo și pentru tot anul: soare, ploaie și zăpadă. Acum își perfecționează produsul odată cu apariția pe piață a Michelin CrossClimate 2, deja în vânzare, care tocmai s-a confruntat cu teste dure de fiabilitate de către organisme independente precum TÜV SÜD Product Service, Dekra Test Center sau Applus Idiada. Rezultatele obținute poziționează Michelin CrossClimate 2 drept lider în frânarea uscată, pe carosabil umed (cu cauciucuri uzate până la adâncimea legală a benzii de rulare) și pe zăpadă, de la primul până la ultimul kilometru (noi și uzate).De asemenea, numărul unu în performanța de tracțiune pe zăpadă, de la primul până la ultimul kilometru (noi și uzate) și numărul 2 la frânarea pe umed (noi). De asemenea, Michelin CrossClimate 2 s-au remarcat și prin performanța optimă în kilometraj, datorită compușilor utilizați la fabricarea acestor anvelope și tehnologiilor utilizate în lamele, care reduc rezistența la rulare și prelungesc durata de viață a anvelopei.Michelin CrossClimate 2 combină o serie de tehnologii avansate inovatoare în toate componentele sale, dar mai ales în compușii utilizați și în banda de rulare. Caracteristicile sale au fost dezvoltate pentru a obține cel mai bun echilibru posibil între materialele utilizate în benzile de rulare și în designul canelurilor. All Season oferă caracteristici concepute să reziste până când modelul benzii de rulare atinge adâncimea minimă legală (producătorii recomandă să nu coboare sub 2 mm).Noua generație de anvelope Michelin All Season oferă avantajele unei anvelope de vară în ceea ce privește frânarea pe asfalt umed și uscat, eficiența energetică și durabilitatea. De asemenea, avantajele unei anvelope de iarnă, în ceea ce privește tracțiunea și frânarea pe zăpadă și la temperaturi scăzute. Anvelope Michelin Emag vezi gama completa de anvelope Marcajul 3PMSF (pictograma cu un munte cu trei vârfuri și un fulg de zăpadă) pe lateral face posibilă utilizarea anvelopelor CrossClimate 2 atunci când anvelopele de iarnă sunt obligatorii.Potrivit producătorului Michelin, există trei argumente cheie atunci când ne gândim să montăm noile anvelope CrossClimate 2 pe mașina noastră:- Siguranță în toate anotimpurile anului, fie că este cald, rece, sol uscat sau ploaie și, bineînțeles, zăpadă.- Liniște sufletească atunci când întreprindeți o excursie iarna în condiții mai sigure (distanța de oprire, aderența) și siguranța că nu rămâneți blocat dacă este zăpadă pe drum.- Confort, prin faptul că nu trebuie să schimbați de două ori pe an seturile de anvelopeÎn acest ultim punct, Michelin desfășoară campanii de comunicare și conștientizare pentru a conștientiza consumatorii că anvelopele All Season reprezintă o alternativă legală la utilizarea anvelopelor de iarnă atunci când acestea sunt obligatorii. Michelin CrossClimate 2 este disponibil în 105 dimensiuni pentru roțile de 15 până la 20 de inci, ceea ce a reprezentat o adevărată provocare pentru producție. Oferta include 65 de noi dimensiuni, ceea ce reprezintă o creștere cu 40% față de predecesorul său, Michelin CrossClimate+.Anvelopele all season sunt create din compuși care le fac potrivite pentru utilizare în condiții uscate sau umede și rezistă bine atât la temperaturi înalte, cât și foarte scăzute. Aceste anvelope sunt proiectate pentru a da randament chiar și atunci când vrei să mergi cu mașina într-o zonă cu zăpadă, dar și în locurile în care este caniculă. Materialul utilizat pentru a produce cauciucuri all season este conceput pentru a rămâne flexibil, așa că poți merge liniștit cu mașina, indiferent de câte grade indică termometrul.