Numărătoare inversă pentru Licitația de Fapte Bune: donații de 100.000 de euro

Până la ora actuală, cauzele celor 6 fundații implicate au primit donații și sprijin atât din partea companiilor, dar și din partea unor personalități ai societății românești, precum jurnalista Amalia Enache sau prezentatoarea TV Iuliana Tudor. Totodată, platforma artmark.ro permite și persoanelor fizice să depună oferte de pas de licitare, donând pentru o cauză cu care rezonează.25.000 de euro este cea mai mare sumă donată până în acest moment. Donația a fost făcută de către BTL Construct Crucii Roșii Române , care are nevoie de 250.000 de euro pentru proiectul dedicat reducerii abandonului școlar și asigurarea unei mese calde pe zi pentru copiii familiilor sărace din Valea Jiului. Pentru a îndeplini obiectivul cauzei Crucii Roșii, Donalam contribuie cu o donație de 10.000 de euro, iar Aleph News donează 10.000 de euro. Cine alege să susțină această cauză poate dona doar 25 de euro pentru a asigura o masă caldă și o încadrare de tip after-school, pe zi, pentru câte un copil al Văii Jiului.Cu 10.000 de euro dezvoltatorul imobiliar Hagag susține cauza Asociației Blondie , care presupune achiziționarea unei aeronave pe care să o transforme într-un mijloc de transport rapid ce va fi pus la dispoziția oricărui copil care are nevoie de un transport aerian medical urgent, în mod gratuit. O donație minimă de 250 de euro acoperă costul mediu al transportului medical urgent al unui copil cu o ambulanță aeriană ce costă 2 milioane de euro.S-a alăturat Licitației de Fapte Bune și Metalcas, care a donat 4.000 de euro cauzei Asociației Digital Nation , ce își propune să acorde 400 de burse „Generația Tech" pentru formarea tinerilor programatori. Pentru a îndeplini obiectivul Asociației sunt necesari 37.000 de euro, iar o sponsorizare de 400 de euro va acoperi costul unui modul de curs de programare de 4 luni pentru un tânăr. Asociația Hope and Homes for Children are parte de donații, în acest moment, de 12.000 de euro, dintre care 2.000 de euro donați de Metalcas. Cauza Hope and Homes for Children presupune colectarea a 250.000 de euro pentru construirea unei case de tip familial pentru copiii dezinstituționalizați, fiind parte a procesului de a închide orfelinatele din România. O casă de acest tip oferă copiilor și tinerilor un mediu familial, în care pot trăi 10-12 persoane, care să se bucure de găzduire, îngrijire, educație și consiliere psihologică. Pentru îndeplinirea obiectivului Asociației Hope and Homes for Children, se urmăresc pași de donație de câte 500 de euro, valorând costul lunar al adăpostirii, îngrijirii și educației unui copil în case de tip familial proiectată.5.000 de euro au fost donați de către atelierul Sarto Asociației Agent Green , care își propune, prin intermediul Licitației de Fapte Bune, din 8 decembrie, să protejeze, inclusiv să replanteze, un hectar de pădure seculară, iar suma de 300.000 de euro va permite cumpărarea pădurii, garantarea protecției stricte pe viață, precum și costurile administrative și de pază pentru 10 ani. O donație de 30 de euro acoperă costul de achiziționare și protejare a unui metru pătrat de pădure seculară, pe care donatorul îl va deține în proprietate simbolică.În continuare, având în vedere regimul de preț cumulativ, care permite ca ofertele depuse, fie de un pas sau de mai mulți de licitație, să se cumuleze, oricine poate dona pentru cele 6 cauze implicate în Licitația de Fapte Bune pe siteul www.artmark.ro ori donând în cadrul evenimentului live, online. Este necesar doar deschiderea, în prealabil, a unui cont de licitare pe artmark.ro. Licitația de Fapte Bune este primul eveniment caritabil din România care adună la un loc 6 fundații caritabile, al căror obiectiv vizează cauze umanitare, și va avea loc pe 8 decembrie, ora 18:30, online, pe platforma Artmark Live.