[P] ASUS Vivobook Pro 14X OLED: creativitate în mișcare

Viața în continuă mișcare a ultimilor ani, în care limitele dintre locul de muncă și cel de relaxare sunt din ce în ce mai estompate este posibilă și datorită evoluției tehnologiei din ce în ce mai avansate a portabilelor, ale căror performanțe nu le mai diferențiază practic de stațiile de lucru tip desktop. Aspectul 16:10 al ecranului OLED de 14 inch oferă o suprafață de lucru mai mare decât alte ecrane de 14 inch pentru o productivitate sporită de oriunde te-ai afla.ASUS Vivobook Pro 14X OLED este expresia acestei evoluții tehnologice, cu designul său futurist, componentele de ultimă generație înglobate, dar și datorită funcțiilor special concepute pentru a veni în ajutorul creatorilor de conținut cu un stil de viață rapid și versatil.Deși un ultra-portabil ușor, de doar 1.45 kg, ASUS Vivobook Pro 14X OLED este propulsat de procesoare puternice Intel (modelul Vivobook Pro 14X OLED N7400 disponibil cu procesor până la Intel Core i7-11370H) sau AMD (modelul Vivobook Pro 14X OLED M7400 disponibil cu procesor până la Ryzen 9 5900HX), memorii RAM cu capacitate de până la 32 GB și SSD-uri NVMe rapide de până la 1 TB.Proiectat pentru a-ți face viața mai ușoară, Vivobook Pro 14X OLED include o gamă largă de porturi, printre care și un port Thunderbolt 4 USB-C pentru transferuri rapide de date de până la 40 Gbps pentru conectarea la periferice foarte rapide sau a două monitoare externe UHD 4K.Placa video dedicată NVIDIA GeForce RTX 3050/3050 Ti cu 4 GB VRAM este capabilă sa accelereze cele mai complicate aplicații grafice, iar utilizatorii suitei Adobe vor aprecia interfața virtuală de control pentru ajustările software DialPad, integrată în touchpad-ul de dimensiuni crescute cu 49%.Suportul NVIDIA Studio Driver, împreună cu sistemul de răcire ASUS IceCool Plus cu 2 ventilatoare și 2 conducte de căldură și 3 profiluri de ventilare îți vor oferi o experiență de utilizare fără sincope indiferent de complexitatea sarcinilor la care îl vei supune pe Vivobook Pro 14X OLED.Orice creator de conținut știe cât de important este ca display-ul pe care lucrează să ofere imagini clare, luminoase, cu contrast puternic și care să nu obosească ochii. Ecranul laptopului Vivobook Pro 14X OLED folosește cea mai avansată tehnologie a momentului, un ecran OLED cu rezoluție 2.8K, margini NanoEdge care oferă un raport ecran-corp de 86% pe care imaginile super detaliate și realiste creează impresia unui spațiu virtual care te înconjoară.Pentru proiectele unde acuratețea culorilor este obligatorie, validarea PANTONE a ecranului oferă un volum de culori de 1.6 ori mai mare decât un ecran LCD, cu o acoperire de culori de nivel cinematografic de 100% din spațiul DCI-P3, adică peste 1.07 miliarde de culori. În plus, datorită tehnologiei OLED (Organic Light Emitting Diode) care aprinde și stinge individual toți pixelii ecranului, precizia culorilor se menține indiferent de nivelul de luminozitate la care se folosește ecranul.Pe lângă culorile extraordinare, vei fi impresionat la un laptop OLED de contrastul aproape infinit, un raport de 1.000.000:1 și de timpul de răspuns de doar 0.2 ms, care îți va oferi scene de acțiune clare in filme și jocuri, și un scroll fluid al textelor.Pentru că ASUS Vivobook 14X OLED este un bun companion și în clipele de relaxare, nu doar pentru lucru, standardul DisplayHDR 600 TrueBlack care crește luminozitatea maximă până la 600 de niți te va impresiona în jocuri sau la redarea conținutului multimedia.În plus, reducerea cu 70% a luminii albastre dăunătoare ochilor, o realizare certificată de TUV Rheinland, îți garantează un somn liniștit în fiecare zi.Pentru a te ajuta să-ți dezlănțui fluxul creativ de oriunde, ASUS a integrat o serie de inovații tehnologice care să-ți asigure securitatea și conectivitatea oriunde te-ai afla. Senzorul de amprentă integrat în butonul de pornire a laptopului și scutul pentru camera web iți garantează securitatea, pe când tehnologia WiFi Master Premium care include funcția WiFi SmartConnect, te ajută să rămâi mereu conectat, selectând automat rețeaua cu cea mai bună viteză și calitate a semnalului.Atunci când te afli într-o conferință video vei aprecia tehnologia ASUS de anulare a zgomotului din fundal cu AI, iar funcția ClearVoice Mic va filtra zgomotul ambiental și va normaliza vocile individuale in modul Multi-prezentare.Toate aplicațiile ASUS care te ajută să profiți la maximum de Vivobook Pro 14X OLED sunt disponibile în aplicația MyASUS, de unde le poți administra foarte facil.Modele din seria Vivobook Pro X sunt disponibile și în variantă cu ecran cu spațiu mărit de 16 inch, fără o creștere semnificativă a dimensiunilor carcasei, fiind oferite configurații dotate cu procesoare Intel (Vivobook Pro 16X OLED N7600) și AMD (Vivobook Pro 16X OLED M7600).La cumpărarea unui laptop ASUS Vivobook Pro vei primi bonus trei luni de abonament gratuit la suita Adobe Creative Cloud ce cuprinde peste 20 de aplicații creative de top împreună cu 100 GB de stocare în cloud, care îți permit să ai acces la proiectele tale oricând, de oriunde.