Ce bijuterii alege Iulia Albu din licitația de Crăciun

Cu experiență în crearea bijuteriilor exclusiviste, Iulia Albu a ales un impozant inel din aur alb , decorat central cu un diamant albastru și briliante alăturate. Despre piesa care are prețul de pornire de 10.000 de euro, în licitație, Iulia Albu spune că: este o bijuterie ce își etalează farmecul, de o intensitate cu totul acaparatoare.Pe lista bijuteriilor selectate de Iulia Albu se regăsește și un colier Belle Époque din aur și argint, ornat cu diamante și perle, despre care spune că: dincolo de carataj, de aurul sau argintul în care sunt turnate aceste bijuterii, există povestea unui colier creat într-un atelier din România, în București, de către Joseph Resch - iată povestea Micului Paris. Piesa de colecție, cu prețul de pornire de 4.000 de euro, este însoțită de cutia originală Joseph Resch Fils.Colier Belle Époque din aur și argint, ornat cu diamante și perle, în cutie originală Joseph Resch FilsLuxul și strălucirea se reflectă în bijuteriile Art Deco, iar inelul din aur alb ales de Iulia Albu nu face excepție, prin folosirea celor mai prețioase pietre pentru inele. Ornat cu un smarald de Zambia și trei rânduri concentrice de diamante, inelul, care este însoțit de certificat ALGT, are un preț de pornire de 2.000 de euro.Impresionantele bijuterii pot fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviță , începând de astăzi, în regim gratuit, iar pe 16 decembrie licitate pe platforma Artmark Live prin intermediul unui cont activ, realizat cu cel putin 24 de ore înaintea evenimentului. Iubitoarele accesoriilor de lux sau domnii care caută un dar de colecție pot alege dintr-o gamă largă de bijuterii - cu prețuri pe măsura unui cadou de Crăciun, plecând de la prețuri de pornire de 100 de euro și care ajung până la 25.000 de euro - inele din aur, cu diamante și safire rare, seturi de cercei și coliere din perle, lanțuri cu pandantive, multe purtând numele unor branduri renumite precum: Fabergé Cartier sau Pheres