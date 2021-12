​VIDEO Ministrul Muncii, întrebat ce buget personal are de Crăciun: Soția se ocupă. Eu sunt salariat dintotdeauna. Am încercat să fiu om de afaceri, dar am dat chix

VIDEO Răspunsul ministrului Muncii legat de eșecul în afaceri (de la minutul 13:56):



Averile miniștrilor Guvernului Ciucă: Premierul are o pensie specială peste veniturile anuale ale unor colegi de cabinet / Vasile Dîncu, Virgil Popescu și Alexandru Rafila, printre cei mai bogați miniștri

Ce avere are Marius Budăi, ministrul Muncii: Un teren și o casă cumpărate prin Prima Casă

DECLARAȚIE DE AVERE MARIUS BUDĂI

Generalul în rezervă Nicolae Ciucă, premier al Guvernului PNL-PSD-UDMR, are o pensie specială de două ori mai mare decât veniturile anuale ale colegului său de cabinet Adrian Chesnoiu, de la Agricultură. Gabriela Firea are bijuterii și tablouri estimate la 240.000 de euro, iar Cătălin Predoiu - ceasuri și obiecte de artă estimate la 15.000 de euro, dar miniștrii cu cele mai impresionante averi sunt Vasile Dîncu și Alexandru Rafila de la PSD și Virgil Popescu de la PNL. Detalii aici. Marius Budăi (PSD), noul ministru al Muncii în Cabinetul Ciucă, a mai ocupat acest portofoliu și în Cabinetul Viorica Dăncilă (nov. 2018-nov. 2019).Potrivit declarației sale de avere din luna mai 2021, Marius Budăi deține împreună cu soția sa, Veronia Simona Budăi, un teren intravilan de 464 mp în comuna Curtești, luat prin programul Prima Casă.În aceeași localitate mai dețin și o casă de locuit de 142 mp cumpărată tot prin Prima Casă.Marius Budăi are o mașină BMW X3, fabricată în 2004, iar soția sa are alte două mașini - un Renault Megane, fabricat în 2004, și un BMW X1, fabricat în 2010.Ministrul Muncii are un cont curent de aproape 48.000 de lei deschis în 2017 la BRD.La capitolul datorii, Budăi are două credite luate în 2017 la BRD: unul de 86.700 de lei, scadent în 2020, iar altul de 180.968 de lei care este scadent în 2031.Marius Budăi a încasat anul trecut ca deputat suma de 150.791 de lei, în timp ce soția sa a încasat 44.098 de lei ca și consilier principal la DAJ Botoșani.Marius Budăi a mai trecut în declarația de avere că în acest an i-a fost returnată de la Autoritatea Electorală Permanentă contribuția sa de 130.000 de lei la campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2020.