Cea mai bună investiție înainte de Crăciun

O marcă de lux consacrată, precum este Rolex, poate fi cel mai sigur pariu investițional. În cadrul licitației de miercuri, 22 decembrie, sunt scoase la vânzare 13 modele semnate de celebrul brand, între care cel mai valoros este modelul unisex Rolex Day-Date . Ceasul din aur roz are un preț de pornire de 35.000 de euro, o valoare conservatoare raportat la prețul de listă de 72.000 de euro. Tot în cadrul licitației se regăsesc și două modele considerate repere pentru ceasurile moderne de scufundări – Rolex Submariner , care au un preț de pornire de 6.000 de euro fiecare.La mare căutare, în rândul investitorilor și colecționarilor de ceasuri, este ceasul Roger Dubuis Hong Kong Special Edition . În licitația de miercuri este scos la vânzare, pentru un preț de pornire de 22.000 de euro, un model din aur roz fabricat într-o ediție limitată 10 piese, iar cel ce urmează să fie licitat este numerotat 6. Acest ceas poate fi considerat unul dintre cele mai bune ceasuri ca investiție, prețul lui crescând simțitor de la an la an pe măsură ce în piețele tradiționale nu se mai găsesc astfel de modele, având în vedere seria limitată.Ceasurile Patek Philippe sunt considerate bariere împotriva inflației, iar dacă investiția se îndreaptă către un model clasic, rezultatul nu poate fi decât un profit statornic. Un astfel de exemplu este ceasul Patek Philippe Calatrava , care pornește în licitația din 22 decembrie de la prețul de 10.000 de euro, în timp ce prețul de listă este dublu, de 20.000 de euro.Ceasurile echivalente unei investiții cu dividende decente și cu garanția creșterii valorii pe termen lung șunt modelele vintage și elegante. Un exemplu în acest sens este ceasul Bulova „Cocktail Watch" din aur decorat cu multitudine de diamante, care are un preț de pornire de doar 2.000 de euro. Modelul Art Deco se încadrează într-o zonă abordabilă ca preț și este recunoscut ca fiind o apariție rară în piață.Ceasurile din licitația de miercuri, 22 decembrie sunt însoțite de acte de proveniență, garanție de autenticitate și garanție de bună funcționare și se pot achiziționa de la prețuri de pornire de aproximativ 20-30% din valoarea de listă, adică de la un sfert din prețul pieței. La Licitația de Crăciun – Ceasuri de Colecție se va putea participa doar online, prin înregistrarea unei oferte prealabil pe artmark.ro sau prin deschiderea unui cont online și participând la licitație pe platforma Artmark Live. Ceasurile de colecție pot fi admirate și probate gratuit la Palatul Cesianu-Racoviță , de astăzi până miercuri, 22 decembrie.