Unde investim? Apartamente vs cripto-monede

Explozia pieței cripto-monedelor și accesibilitatea piețelor de capital pentru investitorii individuali au schimbat în ultimii ani percepția asupra investițiilor imobiliare. Mai sunt acestea un pariu sigur și profitabil sau au rămas doar o practică desuetă a generației X care preferă asseturile tangibile randamentelor amețitoare?

Pre-vânzări sunt un semnal important

Investitori cu repetiție

Clientul tipic pentru apartamentele Greenfield Băneasa are vârsta cuprinsă între 30 și 45 de ani, este familist, are un job corporatist și venituri medii-superioare. ”Cred că investițiile sofisticate de mare risc, cum sunt cripto-monedele și piața de acțiuni, necesită abilități și timp pe care noi nu-l avem. Mai bine îmi petrec timpul cu familia decât cu nasul în telefon, pe aplicații de cripto-monede, cum văd că fac prieteni de-ai mei. Pe de altă parte nici nu putem sta deoparte, dar preferăm să investim într-un alt apartament aici, lângă pădure, pentru copilul nostru, apartament pe care până când el se va muta îl vom închiria”, explică unul dintre locuitorii Greenfield care a reinvestit în cartier.

Ca o concluzie, piața imobiliară locală a oferit randamente rezonabile în ultimii ani. Nu la nivelul amețitor la care pot ajunge monedele virtuale de exemplu însă și fără durerile de cap provocate de fluctuațiile masive ale acestora. Iar, așa cum reiese de mai sus, prețurile de pe piața rezidențială sunt în creștere, ceea ce ar putea însemna un plus de profit în condițiile de siguranță pe care investițiile imobiliare le oferă deja.

O medie generală a evoluției întregii piețe rezidențiale din România este greu de făcut și nu are o mare relevanță. O abordare ar putea fi alegerea ca referință a unui complex rezidențial de dimensiuni suficient de mari și cu o istorie destul de lungă pentru a putea oferi cifrele necesare unei analize. Candidatul ideal ar putea fi Complexul Greenfield Băneasa Residence, dezvoltat de Impact Develope & Contractor în sectorul 1 al Bucureștiului.Proiectul a fost începul în 2007 și este planificat ca până în 2031 să atingă o suprafață totală de 600.000 de metri pătrați cu 7.000 de unitați locative, adică mai degrabă dimensiunile unui orășel de provincie decât ale unui cartier. Gândit de la început ca un proiect complex și omogen, ansamblul cuprinde, alături de blocuri, facilități moderne precum locuri de parcare exterioare și interioare, circa 180.000 de spații verzi,grădiniță și școală, un centru comunitar cu sală de fitness, SPA și piscine (4.500 de metri pătrați), strip-mall, Greenfield Plaza ce va fi inaugurat anul acesta, clădire de birouri și este conectat la rețeaua de transport public a orașului.Procedurile care țin de sustenabilitate și protecția mediului, caracteristici care sunt astăzi importante pentru investitori, sunt deja implementate, noile construcțiile au centrale de bloc (se lucrează la o centrală de cartier), sunt prevăzute stații de încărcare a automobilelor electrice, iar indicatorii urbani cum ar fi calitatea aerului sau suprafața de spațiu verde pe locuitor sunt de excepție. În plus, construcțiile din Greenfield sunt eficiente energetic, însemnând facturi mai mici la utilități și costuri reduse pentru mentenanța clădirilor. Din punct de vedere al prețurilor, Greenfield se poziționează pe segmentul mediu al pieței, segementul cu cererea cea mai mare pe piața locală.Pe scurt, Greenfield Băneasa este un caz exemplar de dezvoltare rezidențială sustenabilă și pe termen lung, iar concluziile extrase din experiența dezvoltatorului Impact ar putea fi relevante la nivelul întregului segment rezidențial al pieței imobiliare românești.În acest moment, fazele 1, 2 și 3 ale proiectului sunt finalizate și vândute aproape integral, cu un total de peste 2.500 de apartamente și peste 6.000 de locuitori, iar lucrările la faza 4 sunt avansate, apartamentele urmând a fi finalizate în cursul acestui an. Anul 2021 a fost un an de schimbare a ciclului de producție, fără un stoc important de locuințe, iar vânzările la Greenfield Băneasa s-au făcut în avans, sub forma contractelor de pre-vânzare.”Faptul că am reușit să semnăm un număr atât de mare de pre-vânzări pentru apartamente ce vor fi livrate anul acesta, 213 unități în primele nouă luni ale anului trecut, este foarte important pentru noi și arată că am intuit bine evoluția cererii de pe piața locală. Relevante sunt și anumite date și statistici pe care le-am adunat din aceste experiențe”, spune Constantin Sebeșanu, CEO al Impact Dezvoltator & Contractor.Astfel, potrivit studiilor realizate de dezvoltator, 72% din locuitorii Greenfield se declară satisfăcuți de viața în cartier, iar asta se vede și în faptul că circa o treime din contractele semnate în 2021 reprezintă recomandări ale actualilor clienți ai Greenfield Băneasa, locuitori sau investitori. Mai mult, 15% in totalul contractelor de anul trecut sunt cu actuali locuitori ai complexului care s-au decis să mai facă o investiție.Statisticile arată că el nu greșește investind din nou. În perioada 2014-2021 prețul mediul al metrului pătrat construit a crescut cu 62% în Greenfield Băneasa, un randament foarte bun. Mai mult, potrivit analiștilor pieței imobiliare începând cu 2022 am putea asista din nou la o majorare a prețurilor locuințelor pe fondul scăderii stocului de locuințe disponibile (în 2021 nu s-au eliberat autorizații noi de construcție la nivelul Capitalei), al scumpirii globale a materialelor de construcții ce afectează direct costurile și, într-o anumită măsură, al inflației.”Clienții acceptă livrarea în 12-24 de luni pentru a profita de prețurile de astăzi și caută dezvoltatori serioși, cu o istorie și o situație financiară solidă. De asemenea, din studiile noastre, reiese că majoritatea dorește să investească în proiecte verzi, sustenabile și apreciază în mod deosebit well-beingul oferit de facilitățile ansamblurilor noastre. Asta explică numărul mare de pre-contracte și cererea în creștere puternică pentru acest tip de vânzări", completează Sebeșanu. O garanție suplimentară pentru clienții ce plătesc în avans o reprezintă în cazul Impact Developer & Contractor și faptul că dezvoltatorul este listat de 26 de ani la Bursa de Valori București și are o capitalizare bursieră de peste un miliard de lei. Alt aspect interesant, menționează CEO-ul Impact, este acela că o parte din investitorii în apartamente sunt și mici investitori în acțiunile companiei listate la bursă: "Asta înseamnă dublu câștig pentru ei, având în vedere că în ultimul an, cotația acțiunilor noastre s-a dublat".