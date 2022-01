Top 5 artiști români, în licitație pentru prețuri accesibile

Articol susţinut de A10 by Artmark

Tradițional, sub marca Hanul cu Tei 1833, Artmark propune spre vânzare, la fiecare început de sezon, câte o selecție ori colecție de opere de artă clasică sau contemporană românească la prețuri de pornire imbatabile. Primul eveniment de acest fel din 2022 – Licitația a Două Colecțiide Artă Transilvănene , care va avea loc joi 27 ianuarie, va fi din nou o ocazie unică în an pentru alegerea unei opere autentice semnată de maeștrii români, ce poate fi inclusă într-o colecție de artă sau cu care se poate începe o colecție de artă.Theodor Pallady, unul dintre cei mai importanți artiști români, pentru care a fost organizată expoziția retrospectivă – „Pallady 150", la Muzeul Național de Artă al României, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea pictorului, este prezent în cadrul Licitației a Două Colecțiide Artă Transilvănene cu 8 opere ce pornesc de la prețuri de 250 de euro. Desenele sau acuarelele „La Nestor", „Colecționarul Lazăr Munteanu", „ Așteptare ", „ Portretul unui domn ", „La cigarette (portretul lui Zadurovici)", „Portretul Elizei" se scot la licitație pentru prețul unitar de pornire de doar 250 de euro, iar compozițiile „ La cafeneaua Corso " și „ Căruțaș " pentru prețul unitar de pornire de 300 de euro.Primul artist modern român, Theodor Aman, își găsește locul în licitația din 27 ianuarie cu gravura „ Orientală ", care are prețul de pornire de 500 de euro, iar artistul Rudolf Schweitzer- Cumpăna este prezent cu 4 opere ce au prețuri de pornire între 100 („Trecători") și 600 de euro („La Cârciumă" sau „ Case în Argeș "). Totodată, prețurile de pornire pentru lucrările de mici dimensiuni semnate de artistul Francisc Gall variază între 150 și 600 de euro, iar sculptura „ Muză " realizată de Marcel Guguianu are un preț de pornire de 800 de euro.Licitațiile organizate, de-a lungul timpului, de Casa de Licitații A10 by Artmark , la început de sezon, sub egida Hanul cu Tei 1833, au înregistrat vânzări record, de cele mai multe ori chiar 100% rată de adjudecare, confirmând interesul cumpărătorilor debutanți, mulți dintre aceștia aparținând tinerelor generații, pentru începerea unei colecții proprii de artă.Cele peste 200 de opere de artă din cadrul Licitației a Două Colecții de Artă Transilvănene pot fi admirate, în regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță. Expoziția este deschisă publicului larg de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00.