Triumful Dragostei

Peste 150 de piese decorative de colecție, de la mobilier de artă la sticlărie franțuzească a celebrei Școli de Nancy, sunt scoase la vânzare joi, 17 februarie, în cadrul Licitației de Romantism și Art Nouveau . Pasionații stilului Art Nouveau vor avea ocazia să-și decoreze ori marcheze spațiile finisate contemporan cu piese centrale Art Nouveau, complimentând spațiul de locuit cu accente ale personalității iubitorului de artă, fie el contemporan.6.000-8.000 de euro reprezintă estimarea pe care o are o monumentală lampă din sticlă stratificată Daum Nancy , probabil piesa de sticlărie de cele mai mari dimensiuni ce a apărut vreodată pe piața românească de artă decorativă. Piesa decorativă Art Nouveau, decorată cu flori roșii de Creasta Cocoșului, a fost realizată în 1900 și poartă semnătura, cunoscută în întreaga lume, a celebrei familii de sticlari Daum din Nancy.O apariție rară pe piața românească de artă, dar mult cultivată în piața internațională, este Demeter Chipăruș, unul dintre cei mai cunoscuți sculptori Art Deco, care este prezent în licitația din 17 februarie cu remarcabila sculptură „The Squal" . Opera realizată din bronz pictat și fildeș sculptat are o estimare de 3.000-4.000 de euro. Recunoscut pentru creațiile sale delicate, surprinzând clipe diafane de eleganță feminină de început de secol, artistul botoșănean Demeter Chipăruș este tranzacționat la nivel internațional pentru sute de mii de euro (în 2016, sculptura „Thais", semnată de Demeter Chipăruș, a fost adjudecată la Casa de Licitații Christie's pentru 261.000 de euro; în România, recordul de adjudecare este deținut de „Dansatoarea asiriană", adjudecată pentru 15.000 de euro la Casa Artmark, tot în 2016).Cele aproximativ 150 de piese de colecție pot fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviță până joia viitoare, 17 februarie. Expoziția este deschisă publicului larg, cu acces gratuit, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00.Gheridon în manieră Louis XV, fastuos ornat cu panouri din porțelan