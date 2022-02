Adrian Ghenie și NFT-uri, în aceeași licitație

Articol susţinut de A10 by Artmark

Creațiile contemporane semnate de Adrian Ghenie se vând la prețuri record la nivel internațional, însă nici piața românească de artă nu face excepție. Cel mai așteptat artist român contemporan în licitațiile publice de artă, Adrian Ghenie este prezent cu două opere în cadrul evenimentului din 22 februarie. De la an la an, creațiile artistului baimărean își sporesc valoarea, iar opera „ Aripă " este un exemplu în acest sens. Lucrarea a fost scoasă la licitație în 2020 pentru prețul de pornire de 20.000 de euro, iar la 2 ani distanță va începe licitarea acesteia, pe 22 februarie, de la prețul de 30.000 de euro.Cea de-a doua lucrare semnată de Ghenie este un portret deconcertant realizat în tehnica serigrafiei unui colaj și face parte din ciclul „Nevermore". Lucrarea „ The Reaven ", semnată și numerotată dreapta jos, în creion, „Ghenie, 19/50", are un preț de pornire de 1.000 de euro. Colajul ce poartă semnătura celui mai bine cotat artist român contemporan face parte din aceeași celebră serie de autoportrete reimaginate de Ghenie. O lucrare din seria „Nevermore" a fost scoasă la licitație în 2021, fiind adjudecată pentru 17.000 de euro în cadrul Licitației de Artă Postmodernă și Contemporană.Totodată, în cadrul Licitației de Artă Postmodernă și Contemporană , sunt scoase la vânzare două loturi de artă digitală realizate de artiști contemporani români, în format NFT . Este a doua oară când Casa de Licitații A10 by Artmark organizează o licitație de artă ce include o secțiune dedicată artei digitale în format NFT , primul eveniment având loc în iulie 2021. În cadrul licitației din 22 februarie, pentru prețul de pornire de 600 de euro, este scoasă la licitație lucrarea realizată de artistul pluridisciplinar Eurosadboy - „ Ultra feelings ". Piesa audiovizuală înfățișează consensul actual al umanității contemporane, îmbinând efectele vizuale 3D cu muzică pentru a crea o experiență digitală imersivă în universul meta. Cea de-a doua lucrare digitală, în format NFT, ne propune să evadăm din cotidian într-un univers paralel, dar care ne creează o anumită stare de familiaritate prin incluziunea unor elemente specifice culturii anilor '80 și '90, dar în care domină tehnologia. Lucrarea digitală „ Station 1986 " este realizată de Alexandrin Damascan și are prețul de pornire de 600 de euro.Operele celor 3 generații de artiști contemporani pot fi vizionate online pe artmark.ro sau la Palatul Cesianu-Racoviță , în regim gratuit, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00.