CONSUMATOR Miercuri, 02 Martie 2022, 09:38

Smile Media

Prima zi de primăvară calendaristică poate că nu aduce temperaturile pozitive din termometre la care ne așteptam, dar aduce măcar reduceri. Cei de la GoDeal24.com sunt în centrul atenției cu o nouă promoție atractivă pentru licențele software comercializate, de la cele pentru Windows, la pachetele Office sau chiar bundle-uri și soluții precum Vision, Project sau altele din suita Microsoft.

GoDeal24 ne-a pregătit oferte speciale de primăvară Foto: GoDeal24

Oferte speciale:

Poți profita de aceste oferte pentru a cumpăra o licență Windows 10 la doar 5.6 euro, asta dacă alegi pachetul cu 2x licențe care se vinde pentru 11.14 euro. Te poți alia cu un prieten la achiziție și astfel plăti fiecare doar 5.6 euro adică mai puțin de 28 de lei și te alegi cu o licență de Windows 10 Pro care îți va oferi și avantajul unui upgrade gratuit la Windows 11 ulterior.

Reduceri de 62% folosind codul GOLE62:

Asta nu este tot, pentru că retailerul are o grămadă de oferte după cum vedeți și în listele incluse aici, iar așa cum spuneam mai sus, există și bundle-uri tentante pentru cei care vor atât Windows cât și suita Office 2016, 2019 sau 2021. Ieși mai câștigat dacă alegi un asemenea bundle precum cel cu Windows 10 Pro + Office 2021 Pro la doar 36.75€.

Reduceri de 50% folosind codul GOLE50:

Alte oferte folosind codul GOLE62:

Unelte utile pentru PC-ul tău:

GoDeal24.com are și oferte pentru Office 2021 în varianta pentru Mac la 66.99€, iar de asemenea, poți alege unelte utile pentru PC-ul tău cum este cazul soluției Advanced SystemCare 14 Pro - 1 PC 1 an la 9.99€. Retailerul oferă diferite metode de plată printre care și PayPal, iar cei care au nelămuriri sau întrebări despre licența achiziționată pot apela la serviciul 24/7 via e-mail service@godeal24.com.