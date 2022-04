CONSUMATOR Marți, 05 Aprilie 2022, 12:14

Smile Media

Un cuplu proaspăt căsătorit și părinții a doi copii mici, Mihaela și Andrei, tocmai au finalizat o zugrăvire în timp record a apartamentului și o schimbare a podelelor.

Zugravire apartament Foto: Wilio

„Deși suntem amândoi ocupați cu munca și cu copiii, schimbarea era deja necesară. Aveam nevoie de o modalitate de a face totul cât mai eficient. Am vrut să evităm situația ca lucrarea să rămână neterminată, pentru că și locuim în apartament în tot acest timp. De asemenea, ne-a fost teamă că după începerea lucrărilor va fi necesar să ne certăm cu cineva, pentru că va vrea să mărească prețul”, spune Andrei.

Au stabilit ce modificări trebuie să aducă la apartament iar Andrei a pregătit chiar și un orar detaliat. „Căutam firme sau muncitori calificați, și am dat peste Wilio. Pe site-ul lor, am citit că toate serviciile de care aveam nevoie puteau fi comandate online și plătite ușor cu cardul. Mi-a plăcut că era suficient să faci o solicitare și apoi puteai alege dintre ofertele personalizate de la diverși experți. Mi s-a părut o modalitate bună de a compara rapid prețurile și de a găsi furnizori verificați”, explică Andrei.

Un alt lucru important este că pe Wilio ofertele pe care le primește un client sunt obligatorii și definitive. Când comandați un serviciu, îl plătiți cu cardul și Wilio păstrează apoi plata în siguranță până când lucrarea este finalizată spre satisfacția dumneavoastră. Profesionistii nu vă vor cere un depozit și puteți fi sigur că lucrarea va fi finalizată fără întârzieri nejustificate.

„Pentru a accelera lucrurile, am împărțit munca în două procese - înlocuirea podelei și zugrăvirea. Am primit o serie de întrebări suplimentare. Din fericire, puteți adăuga fotografii sau planuri prin intermediul aplicației, așa că nu a trebuit să mai avem inspecții de șantier. Am ales o firmă locală pentru zugrăvire și doi tipi care au schimbat podelele”, explică Andrei.

„Specialiștii au eliminat podelele vechi într-o singură zi. A doua zi au început zugravii. Au făcut o treabă grozavă și în patru zile apartamentul a fost complet vopsit. Fixarea podelelor noi a durat încă două zile. Trebuie să spun că am fost foarte mulțumit de abordarea meşterilor. Au mutat mobila la nevoie. Şi au respectat cu stricteţe şi bugetul pe care l-am stabilit de la început”, adaugă Andrei.

Amploarea lucrărilor efectuate se vede în apartamentul finalizat. Datorită podelelor și noii zugrăveli, locul a căpătat un nou fler.

„Folosirea aplicației Wilio pentru a angaja profesioniști a fost atât de convenabilă încât am economisit mult timp. Pentru amândoi, pot spune că suntem foarte mulțumiți de cum a ieșit totul. În cele din urmă, a fost suficient să evaluăm munca meșterilor, iar când am confirmat că totul a fost finalizat, Wilio a eliberat plata noastră către ei. Este o modalitate cu adevărat convenabilă și sigură de a plăti serviciile”, concluzionează Andrei renovarea cu succes a locuinței.