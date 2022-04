CONSUMATOR Vineri, 15 Aprilie 2022, 17:13

​​Nu totul este valabil atunci când vine vorba de organizarea unui frigider. În ciuda faptului că mulți oameni pun diferitele alimente pe care le-au cumpărat într-un supermarket în așa fel încât să se potrivească, fără să se deranjeze prea mult, cu alte cuvinte, fără o ordine logică și cu unicul scop de a termina cât mai repede posibil, aceasta nu este cea mai bună modalitate de a conserva alimentele. Asta ne amintește Ministerul Consumatorilor din Spania în ultima sa campanie, în care oferă câteva sfaturi pentru ca depozitarea alimentelor "să nu fie un calvar și nici un risc pentru sănătate".

Cum să ne organizăm frigiderul pentru a conserva mai bine alimentele: câteva sfaturi Foto: eMAG

În videoclipul realizat cu această ocazie, Ministerul Consumatorilor ne avertizează asupra importanței aranjării corecte a alimentelor în frigider: "Știați că o distribuție corectă a alimentelor în frigiderul nostru este esențială pentru siguranța alimentară? Dar, după cum continuă câteva secunde mai târziu, nu este vorba doar de distribuirea alimentelor. Pentru ca un produs să se conserve în cel mai bun mod posibil în frigider, este important să se creeze un ecosistem ideal pentru acesta. Tocmai din acest motiv, Ministerul Consumatorilor ne invită să curățăm temeinic frigiderul cel puțin o dată pe lună.

Ce este principiul FIFO și de ce ar trebui să începeți să îl folosiți?

De asemenea, păstrați frigiderul la o temperatură maximă de patru grade și fiți atenți la datele de valabilitate sau de consum recomandate. După ce am analizat datele de expirare ale diferitelor produse pe care le-am cumpărat, ministerul recomandă aplicarea principiului FIFO (First In, First Out - Primele intrate, primele ieșite). Cu alte cuvinte, să punem la îndemână mai întâi produsele pe care le-am cumpărat mai demult de cele pe care le-am cumpărat mai de curând. În acest fel, vom evita ca aceste produse să ajungă să expire și să se strice. Așadar, înainte să consumăm alimentele cumpărate în această săptămână, de exemplu, ar fi bine să consumăm alimentele cumpărate săptămânile trecute. În acest mod, facem și economii, dar evităm și risipa alimentară.

Pe de altă parte, și pentru o mai bună conservare a alimentelor, Ministerul Consumatorilor din Spania recomandă separarea alimentelor crude de cele gătite. De asemenea, se recomandă utilizarea de recipiente închise și refrigerarea sau congelarea produselor preparate. În acest fel, vom putea evita ca produsele să ajungă într-o stare proastă înainte de vreme. În continuare, și după ce ne oferă diverse sfaturi pentru a prelungi durata de viață a alimentelor care vor ajunge în frigider, ne oferă cel mai bun mod de a le organiza în frigider.

Cum să ne organizăm frigiderul

Ministerul Consumatorilor ne reamintește că organizarea alimentelor în interiorul frigiderului ajută, de asemenea, la evitarea unui posibil risc de contaminare a produselor. Din același motiv, se recomandă plasarea fructelor și legumelor în sertarele inferioare, speciale pentru acest tip de alimente. Acest tip de alimente se strică mult mai repede decât restul, așa că se recomandă să le plasați în locuri mai reci și mai umede. Raftul de jos va fi destinat atât cărnii și peștelui, cât și alimentelor care urmează să fie decongelate

Între timp, rafturile din mijloc vor fi destinate ouălor, produselor lactate, mezelurilor și alimentelor prefierte. Evitați să puneți ouăle pe ușa frigiderului, chiar dacă obișnuiți să faceți acest lucru, deoarece de fiecare dată când deschideți ușa se întrerupe lanțul de frig și ouăle pot ajunge să se strice înainte de vreme. În cele din urmă, rafturile de sus ar trebui să fie pentru alimentele gătite sau gata de consum, în timp ce băuturile, sosurile și alte alimente care nu necesită refrigerare ar trebui să fie păstrate pe rafturile de pe ușă. De asemenea, ministerul indică faptul că bananele și roșiile ar trebui păstrate în afara frigiderului, pentru a nu-și pierde aroma. Cartofii, ceapa și usturoiul trebuie, de asemenea, păstrate într-un loc răcoros și sănătos, într-o cămară sau pivniță, iar nu în frigider.