​​În contextul unei expansiuni accelerate a shoppingului online, părerile celor care deja au achiziționat un produs dintr-un magazin virtual devin din ce în ce mai importante.

Unboxing si recenzie lustre LED de la alessandrodesign.ro Foto: alessandrodesign.ro

Este ușor de înțeles de ce aceste opinii, review-uri sau testimoniale influențează din ce în ce mai mult decizia de cumpărare. Într-o piață online relativ tânără, incertitudinile multiple ale clineților sunt de înțeles, iar aici intervine mecanismul de împărtășire a experienței avute de cei care au cumpărat produsul X de la shopul Y. Pornind de la toate aceste aspecte, am ales să prezentăm într-un studiu de caz experiența noastră pe care am avut-o cu alessandrodesign.ro.

1. Aspectul general și gama de produse comercializate de Alessandrodesign.ro

Shopul are un aspect curat, aerisit, cu informații și specificații amănunțite ale produselor, iar diversele colecții prezentate conțin o gamă destul de variată de produse, astfel încât vizitatorul are de unde alege produsul preferat.

Magazinul online Alessandrodesign.ro oferă celor care îl vizitează o gamă variată de colecții, de la soulții de iluminat cu led, până la tapet 3D, baterii sanitare sau jocuri pentru cei mici.

2. Pagina de Facebook Alessandrodesign.ro

Pagina de Facebook a unui magazin online este foarte importantă atunci când vrei să afli mai multe despre un anumit shop. Pe această pagină poți găsi o mulțime de informații utile, cum ar fi cât de prompt ajung comenzile la clienți, cât de bune sunt produsele vândute, ce experiență au avut cei care au cumpărat de la ei si multe alte astfel de informații utile.

Așadar, am accesat pagina Facebook Alessandro Design pentru a vedea ce recenzii au lăsat cumpărătorii de-a lungul timpului.

Dintre cele peste 350 de păreri, cităm câteva dintre ele:

N.O.: am comandat două lustre... calitatea este foarte bună. Mulțulmesc pentru promptitudine. *****

A.L.: Nu mi-au plăcut când am deschis cutiile, după ce le-am montat.... surpriză.... arată super! Sunt foarte mulțumit! *****

L.A.: Pentru că sunt oameni serioși, cu lucruri de calitate, rezistente și cu multe modele *****

V.G: Mulțumesc mult pentru seriozitate, produsele depășesc așteptarea, recomand cu încredere! *****

Puteți vedea toate review-urile lăsate de clienții Alessandro Design pe pagina de Facebook cu același nume, menționată mai sus. În general, părerile pozitive predomină, deși sunt și clienți care reclamă diverse probleme apărute din cauze care țin de transport, defecțiuni tehnice sau estetice ale produselor.

3. Comandă test de verificare plasată pe alessandrodesign.ro

Pentru a verifica cum funcționează plasarea unei comenzi în shop, am decis să facem un test și să achiziționăm o lustra cu led cerc.

Comanda se poate realiza foarte ușor și intuitiv, iar ca metode de plată există varianta plății cash la livrarea produsului sau plata online, securizată. Am optat pentru plata online, am finalizat comanda și am așteptat. Destul de rapid am primit un e-mail automat prin care se confirmă comanda și faptul că va intra în pregătire pentru livrare. De asemenea, am primit și un awb alocat comenzii mele, pentru a putea urmări în timp real livrarea coletului.

A treia zi de la plasarea comenzii am fost sunat de curier, iar undeva în cursul după- amiezii a ajuns și coletul. Ambalajul nu a fost cel folosit pentru produse high-end, în schimb lustrele au fost ambalate în cutii destul de ok, cu logo-ul și numele shopului scrise pe ele. Lustrele au ajuns în condiții foarte bune, fără zgârieturi sau alte inconveniente de ordin estetic sau funcțional.

A fost un pic mai greu să montez lustra singur, dar am reușit cu ajutorul unui prieten care se pricepe la partea electrică. Recomandarea noastră și a furnizorului este să montați lustra cu ajutorul unui electrician!

Modelul comandat a funcționat fără probleme.

Concluzii

La final, punând cap la cap părerile și review-urile lăsate de clienți pe pagina Facebook Alessandro Design, cât și experința noastră de test shopping, putem spune că Alessandrodesign.ro este unul dintre magazinele on-line la care se poate apela cu încredere.

Dintre plusuri, semnalăm:

- Review-uri într-un număr destul de mare care te ajută să îți formezi o părere generală, pe care le poți găsi pe pagina de Facebook a shopului.

- Gamă diversificată de produse și un aspect aerisit al site-ului

- Politica de retur orientată spre client

- Experiența plăcută pe care am avut-o în urma testului făcut de noi - pe care Alessandro Design l-a trecut cu brio.

Totuși, vă încurajăm să verificați și dumneavoastră părerile pe care le puteți găsi online, independent de acest articol, despre shop-ul Alessandrodesign.ro