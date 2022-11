Articol susţinut de A10 by Artmark Marți, 29 Noiembrie 2022, 14:36

Cea mai importantă expoziție de artă a sezonului s-a deschis la Palatul Cesianu-Racoviță. De la scenele lui Nicolae Grigorescu, la naturile statice academiste de Theodor Aman, de la interioarele pariziene ale lui Theodor Pallady, la peisajele marine de Gheorghe Petraşcu și la portretele de copii realizate de Nicolae Tonitza, cele aproximativ 200 de opere semnate de Marii Maeștri ai Artei Românești fac din Licitația de Iarnă, din 15 decembrie, cel mai așteptat eveniment de către colecționarii sau pasionații de artă din România.

Inocență și Ulcior cu albăstrele - Ștefan Luchian, în expoziția de la Palatul Cesianu-Racoviță Foto: Artmark

Nelipsit din licitațiile importante, organizate de Casa de Licitații A10 by Artmark, este Nicolae Grigorescu. Una dintre cele mai sobre opere ale licitației, semnate de pictorul național, este „Natură statică cu fructe de toamnă”, care are un preț de pornire, în licitație, de 25.000 de euro. Lucrarea provine din colecția graficianului avangardist Henri Daniel, personalitate a boemei culturale interbelice și frecvent expozant al Salonului Oficial. În ultima licitație a anului dedicată artei de patrimoniu își fac apariția și 3 impresionante lucrări semnate de Ștefan Luchian. Cea mai valoroasă lucrare este „Inocență”, având un preț de pornire de 90.000 de euro. Opera, de mari dimensiuni, face parte dintr-un ansamblu de patru lucrări, reprezentând alegorii feminine, destinate să decoreze interioarele casei fostului ministru de justiție și omului politic liberal Victor Antonescu. Două dintre cele patru panouri pictate de Luchian sunt în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, iar despre al patrulea nu se mai știe astăzi nimic, fiind considerat pierdut. O altă lucrare de Ștefan Luchian, reprezentativă pentru creația sa și care îmbracă expoziția de la Palatul Cesianu-Racoviță în culoare, este „Ulcior cu albăstrele”, care are în licitația din 15 decembrie prețul de pornire de 30.000 de euro.

Favoritul publicului iubitor de artă, Nicolae Tonitza, este prezent în Licitația de Iarnă cu un duios portret de copilă, privită din profil. „Tătăroaică cu basma” are un preț de pornire de 20.000 de euro și este reprezentativă pentru ce caracterizează universul tonitzian: puritatea culorii, poezia copilăriei și magia orientală a Dobrogei.

O altă impresionantă apariție în licitația din 15 decembrie este opera de mari dimensiuni „Rege nebun”, semnată de Corneliu Baba, care are un preț de pornire de 25.000 de euro. Lucrarea-simbol face parte din celebrul ciclu al „Regilor Nebuni” - una dintre cele mai expresive și dizidente teme abordate de Corneliu Baba în lunga sa carieră.

Rezultatele ultimelor Licitații de Iarnă, organizate de Casa de Licitații A10 by Artmark, au confirmat soliditatea segmentului de artă de patrimoniu în piața românească de artă, respectiv interesul în creștere al colecționarilor pentru valorile culturale consacrate. Astfel, evenimentul din 2021 a înregistrat o valoare de aproape 1 milion de euro și o rată de adjudecare de 85%, topul adjudecărilor fiind condus, la segmentul artei de patrimoniu, de pictorul național Nicolae Grigorescu și de maestrul Ion Țuculescu. Un rezultat impresionant pentru segmentul de artă contemporană consacrată l-a înregistrat, tot atunci, pictorul Ștefan Câlția, cu o adjudecare record de 41.000 de euro (record ulterior depășit).

Cele aproximativ 200 de opere semnate de Marii Maeștri ai Artei Românești – Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Theodor Aman, Theodor Pallady, Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Samuel Mutzner sau Ion Țuculescu, pot fi vizitate, în regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță, din str. C.A. Rosetti nr. 5. Expoziția este deschisă de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00. Pentru a participa la cel mai mare eveniment al sezonului este necesară crearea unui cont online pe artmark.ro ori participarea fizică în sala de licitație.

Tătăroaică cu basma - Nicolae Tonitza

