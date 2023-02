Articol susţinut de A10 by Artmark Marți, 21 Februarie 2023, 12:10

​Ultima licitație a lunii februarie reunește o colecție de 133 de ceasuri rare, exemplare deosebite, ediție limitată, modele similare cu cele purtate de Traian Băsescu, Daniel Craig în rolul lui James Bond ori ediții speciale Ferrari. Licitația de Mărțișor – Ceasuri este dedicată tuturor celor care caută un cadou de colecție, dar și celor care privesc ceasurile de colecție drept unele dintre cele mai valoroase obiecte de colecție din lume, fiind o opțiune înțeleaptă pentru a obține un profit semnificativ în timp.

Ceas Omega Seamaster Diver 300, din titan, ediție limitată James Bond 007, de mână, bărbătesc Foto: Artmark

Cea mai valoroasă piesă a licitației este ceasul IWC Portuguese, ediție limitată dedicată lui Florentine Ariosto Jones, fondatorul celebrului brand de ceasuri. Capodopera orologieră, cu prețul de pornire de 15.000 de euro, a fost fabricată într-o ediție limitată. În lume există doar 500 astfel de piese, iar modelul din licitația din 28 februarie poartă numărul 248. Ceasul este realizat din aur și este dotat cu un mecanism tourbillon – sistem anti-gravitațional, considerat la fel de prețios ca aurul sau diamantele. Ceasurile cu tourbillon sunt printre cele mai colecționabile, având un preț pe măsură, justificat în primul rând de alcătuirea lor complexă, ce implică și folosirea de materiale exotice foarte ușoare și foarte dure. La ora actuală, prețul de listă al ceasului IWC Portuguese este de 42.000 de euro.

O raritate absolută pe piața din România, foarte rar și la nivel internațional, este ceasul Audemars Piguet, din aur și sidef, ce se remarcă printr-un mecanism cu armare manuală. De-a lungul timpului au fost fabricate doar câteva astfel de modele, iar piesa din Licitația de Mărțișor – Ceasuri reprezintă o ocazie pentru colecționarii care sunt în căutare de rarități. Ceasul unisex Audemars Piguet are prețul de pornire de 9.000 de euro (raportat la o valoare de piață de peste 20.000 de euro).

În licitația din 28 februarie se remarcă și câteva modele similare cu cele purtate de mari personalități. De exemplu, președintele Traian Băsescu a purtat în timpul mandatelor sale, între alte ceasuri realizate de celebre branduri ce se găsesc și în licitația din 28 februarie, modelul Vacheron Constantine Patrimony, creat de cel mai vechi creator de ceasuri, cu o tradiție din 1755. Piesa din licitația Artmark este realizată din aur și are prețul de pornire de 5.700 de euro, față de un preț de listă de 18.000 de euro.

Se scoate la licitație și cel mai scump ceas realizat de brandul Omega fără a folosi metale prețioase – Omega Seamaster Diver 300, ediție limitată James Bond 007. Un ceas identic a fost purtat de Daniel Craig în rolul lui James Bond din filmul „No time to die”. Ceasul din licitația Artmark are prețul de pornire de 6.800 de euro. Impresionant este și ceasul Girard Perregaux, o ediție specială Ferrari, care are prețul de pornire de 4.500 de euro, raportat la o valoare cu care circulă în piață de 8.000 de euro. Asocierea Girard Perregaux-Ferrari este dovada că finețea orologierilor elvețieni și exuberanța stilului creațiilor auto pot coexista, prezentând de la încheietura mâinii pasiunea pentru viteză, adrenalină, dar și calitate și funcționalitate.

Cu o valoare totală de piață de aproximativ jumătate de milion de euro, ceasurile din licitația Artmark sunt însoțite de acte de proveniență, garanție de autenticitate și garanție de bună funcționare. Impresionanta colecție de 133 de ceasuri se poate achiziționa, în licitație, plecând de la prețuri de pornire reprezentând doar aproximativ 20-30% din valoarea de listă, adică de la un sfert din prețul pieței. Licitația de Mărțișor – Ceasuri va avea loc marți, 28 februarie, ora 19:00, în sala de la Palatul Cesianu-Racoviță, dar și online pe platforma Artmark Live 2.0. Până atunci modelele pot fi probate și admirate la Palatul Cesianu-Racoviță, în regim gratuit. Programul expoziției: luni-duminică, 10:00-20:00.

Ceas Audemars Piguet, din aur și sidef, de mână, unisex, brățară originală din aur și sidef

