Articol susţinut de A10 by Artmark Joi, 18 Mai 2023, 16:17

Smile Media

0

Casa de Licitații A10 by Artmark marchează împlinirea a 500 de licitații desfășurate în piața românească de artă într-un eveniment aniversar de promovare a artei contemporane, de această dată, fiind prima licitație de artă contemporană cu sală după trei ani de organizare exclusiv online. În luna martie, Casa de Licitații A10 by Artmark a organizat prima parte a licitației aniversare cu nr. 500 (a înregistrat un total de aproximativ 1 milion de euro și o rată de adjudecare de peste 86%), aducând în fața publicului capodopere de artă semnate de marii maeștri ai artei românești clasice. Cea de-a doua parte a licitației aniversare, care va avea loc joi, 25 mai, este dedicată artei contemporane – un fenomen cultural în plină expansiune și care a câștigat o popularitate considerabilă în ultimii ani. Evenimentele dedicate artei contemporane, organizate de A10 by Artmark, au devenit o tradiție în calendarul cultural al Casei, contribuind semnificativ la promovarea și dezvoltarea acestui segment în România.

Vis ancestral - Felix Aftene Foto: Artmark

În centrul licitației aniversare, dedicată artei contemporane, este artistul Ștefan Câlția, care semnează opera de mari dimensiuni „Purtătorul de vâsc”, ce are prețul de pornire de 30.000 de euro. Cotația de piață a operei artistului Ștefan Câlția a demonstrat o evoluție remarcabilă în ultimii ani, inclusiv pe fondul expunerii sale muzeale frecvente, atât în București, cât și în muzeele importante din țară. O altă lucrare semnată de Ștefan Câlția este „Bivol”, care are prețul de pornire de 20.000 de euro. Fie că vorbim despre zbor și înălțarea personajelor către cer, ori de case transilvane, drumuri sau poteci, lucrările lui Ștefan Câlția abordează narativitatea picturală dintr-o perspectivă personală, ce farmecă toate generațiile de colecționari. O astfel de invitație nartivă face artistul și prin intermediul operei „Cer galben”, care are în licitație prețul de pornire de 15.000 de euro.

Din licitația aniversară dedicată artei contemporane nu putea lipsi artistul Horia Bernea, prezent cu patru opere spectaculoase. Cele mai valoroase lucrări semnate Horia Bernea fac parte din renumitul ciclu al grădinilor – „Grădină” (subintitulată de artist „Frumusețea va mântui lumea”), de foarte mari dimensiuni, care are prețul de pornire de 25.000 de euro; precum și o a doua „Grădină”, care are prețul de pornire de 6.000 de euro. Pe lângă grădinile exuberante, Horia Bernea este artistul care și-a îndreptat atenția și către formele cu o pronunțată axialitate, dând naștere seriei Coloanelor. „Coloana” din Licitația de Artă Postbelică și Contemporană, semnată Horia Bernea, are prețul de pornire de 4.000 de euro.

O altă prezență impresionantă, una dintre primele lucrări din seria marilor constelații semnate de Horia Damian, este opera „Galaxie” din 1959. Lucrarea are prețul de pornire de 10.000 de euro și provine din colecția belgiană Philippe Dotremont.

Segmentul sculpturii contemporane este reprezentat de artiștii care au influențat evoluția artei contemporane precum Ion Mândrescu, Ion Irimescu, Ion Iancuț, Marcel Guguianu sau George Apostu. Cea mai amplă sculptură din licitație este „Om, timp, spațiu”, realizată în anii 1990 de Ion Mândrescu. Lucrarea din bronz are prețul de pornire de 25.000 de euro și face parte din seria de sculpturi care au marcat reorientarea artistului către arta figurativă. O apariție deosebită este și sculptura „Pegas și Apollo”, realizată de Ion Irimescu – artistul care sculptează legende în bronz și reiterează pentru publicul său miturile care au stat la baza culturii europene. Lucrarea din licitație are un preț de pornire de 10.000 de euro.

Nelipsiți dintr-o licitație dedicată artei contemporane sunt artiștii care urmează în ultimii ani un trend ascendent: Felix Aftene, care semnează opera de mari dimensiuni „Vis ancestral” (preț de pornire 7.000 de euro); Irina Dragomir surprinde prin culoare cu opera „True Lies” (preț de pornire 2.000 de euro); Georges Mazilu, prezent cu două opere simbolice – „Pomona” (preț de pornire 2.000 de euro) și „La femme a la chandelle” (preț de pornire 3.000 de euro).

„Licitația de Artă Postbelică și Contemporană. Licitația aniversară cu nr. 500” va avea loc joi, 25 mai, ora 19:00, la InterContinental Athénée Palace, Sala „Regina Maria". Licitația aniversară va oferi o nouă ocazie iubitorilor și colecționarilor de a participa fizic la un eveniment public dedicat artei românești.

Cele 189 de opere semnate de marii artiști contemporani – Horia Bernea, Horia Damian, Sabin Bălașa, Ion Țuculescu, Constantin Piliuță, Ștefan Câlția, Felix Aftene, Irina Dragomir etc. pot fi vizitate, în regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță, din str. C.A. Rosetti nr. 5. Expoziția este deschisă de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00.

Om, timp, spațiu - Ion Mândrescu

​Articol susţinut de A10 by Artmark