Rușii au reușit să obțină o rachetă de tip GMLRS Unitary, rachetă folosită de lansatoarele mobile de tip M270 Guided Multiple Launch Rocket System sau M142 HIMARS după ce un astfel de proiectil a fost interceptat în apropiere de Donețk, dar nu a fost distrus - de fapt racheta a căzut și a rămas în mare parte intactă.

Evenimentul s-a produs sâmbătă, în apropiere de districtul Budionovski din Donețk.

Ucrainenii ar fi lansat un atac cu rachete GMLRS fie lansate cu sistemul M270, fie cu M142 HIMARS.

Rușii ar fi reușit să intercepteze cel puțin o parte din ele cu sistemele antiaeriene, dar o rachetă de tip GMLRS M31 Unitary a căzut și nu s-a detonat.

M31 Unitary este o rachetă cu un focos de circa 91 de kg și care are o bătaie de până la 92 de kilometri.

Racheta care a căzut aproape de zone locuite, iar imediat a fost înconjurată atât de curioși, dar și de forțele rusești.

Racheta a rămas mare parte intactă, inclusiv elemente de fuselaj și focosul integral.

In interior rușii au găsit și elementele electronice, plăcile de circuit ce țin de ghidaj și care din imagini par că s-au păstrat intacte.

