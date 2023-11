CONSUMATOR Marți, 14 Noiembrie 2023, 17:49

Organizația de tehnologie civică Code for Romania a lansat o aplicațiegratuită pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD). Aplicația „PTSD Coach Psychological Help” sprijină în mod confidențial persoanele care se confruntă cu situații critice și oferă informație cuprinzătoare despre acest subiect oricărei persoane interesate, transmite organizația.

Tulburare de stres posttraumatic - PTSD Foto: Sergiy Tryapitsyn / Panthermedia / Profimedia

Momentan aplicația este disponibilă în limba ucraineană, urmând ca versiunea în limba română să fie disponibilă în zilele următoare, transmite organizația.

„Dezvoltată în parteneriat cu US Department of Veterans Affairs - National Center for PTSD, aplicația PTSD Coach Psychological Help este disponibilă pentru Android și iOS și se adresează persoanelor vulnerabile afectate de criza din Ucraina, atât refugiaților care au găsit adăpost pe teritoriul altor state, inclusiv România, cât și persoanelor care încă se află în Ucraina. De asemenea, se adresează persoanelor aflate în situații vulnerabile, afectate de orice tip de experiență cu impact traumatizant (război, violențe, agresiuni, accidente etc.)”, potrivit Code for Romania.

„Pentru adaptarea versiunii în limba română, îi avem alături pe partenerii de la Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, al căror sprijin valoros și profesionist a făcut posibilă adaptarea verificată a conținutului la contextul românesc, versiunea finală fiind în curs de publicare în Play Store și Apple Store”, mai transmite Code for Romania.

Potrivit organizației, aplicația mobilă PTSD Coach Psychological Help este un instrument confidențial și gratuit destinat persoanelor cu tulburare de stres posttraumatic, apropiaților acestora, dar și profesioniștilor în domeniul sănătății mintale și poate fi folosită ca un instrument autonom pentru informare și auto-gestionare și/sau ca o completare a tratamentului cu un profesionist din domeniul sănătății mintale.

Ce spune Code for Romania despre aplicația lansată:

„Ce face PTSD Coach Psychological Help?

Aplicația PTSD Coach pune la dispoziție o varietate de resurse și instrumente concepute special pentru a sprijini persoanele cu PTSD, inclusiv:

Informații esențiale și cuprinzătoare despre PTSD.

Un modul de autoevaluare pentru înțelegerea simptomelor.

Instrumente practice pentru gestionarea disconfortului asociat stresului posttraumatic.

Contacte de sprijin pentru situații de criză.

Informații detaliate despre tratamentele profesionale disponibile.

Personalizare și monitorizare

Utilizatorii au posibilitatea de a personaliza aplicația după nevoile lor, alegând:

Imagini și melodii care să ofere liniște și confort.

Contacte de sprijin pentru momentele dificile.

Mesaje inspiraționale pe ecranul principal.

Un „Barometru de disconfort" pentru a evalua nivelul de stres și anxietate.

Aplicația permite de asemenea monitorizarea progresului individual, oferind feedback personalizat.

Ce NU este PTSD Coach Psychological Help?

Aplicația PTSD Coach Psychological Help nu este un instrument de diagnosticare a PTSD și nu înlocuiește tratamentul profesional. Poate fi însă un instrument educativ valoros și un ajutor în gestionarea stresului posttraumatic!”

Organizația amintește că aplicația lansată acum face parte din seria de soluții digitale „ce răspund la probleme actuale ale românilor, soluții create de Code for Romania într-o campanie fără precedent: 12 soluții în 12 săptămâni, lansate până la sfârșitul anului”.

