360 de români s-au înregistrat pentru a face bani în plus în mod legal, fără un contract de muncă, din activități casnice, în prima săptămână de la lansarea platformei IT care facilitează acest lucru- tichete.anofm.ro, arată datele transmise HotNews.ro de Ministerul Muncii. Peste 100 de persoane au vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, iar achiziția de bunuri cu livrare la domiciliu se află în topul activităților casnice preferate de aceștia.

Oameni la cumparaturi Foto: Radub85 / Dreamstime.com

Oricine are minim 16 ani și vrea să facă bani în plus, în mod legal, fără un contract de muncă, indiferent că este șomer sau angajat, se poate înscrie în platforma IT tichete.anofm.ro pentru a-și alege dintr-o listă de 34 de activități casnice, printre care plimbatul câinilor, realizarea de cumpărături, ori spălarea mașinilor.

480 de beneficiari și 360 de lucrători casnici, înscriși în platforma IT în prima săptămână

Platforma IT a devenit funcțională în data de 23 aprilie, iar până pe data de 30 aprilie, s-au înregistrat în sistem 480 de beneficiari casnici și 360 de prestatori casnici, potrivit datelor primite de la ANOFM, a comunicat marți, 7 mai, pentru HotNews.ro Ministerul Muncii.

Baza de date este dinamică, informațiile actualizându-se în timp real, spune Ministerul.

Ce vârste au cei înscriși ca lucrători casnici, din ce orașe sunt și ce activități vor să facă

Cele mai multe persoane înregistrate ca prestatori casnici au vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani (101 persoane), între 30-40 ani (77 persoane) și între 50-55 ani (51 persoane).

În ceea ce privește locația declarată de persoanele care s-au înregistrat ca prestatori casnici, cele mai multe persoane sunt din București, Ploiești, Craiova, Bragadiru, Brașov, Constanța, Piatra Neamț și Timișoara.

Potrivit Ministerului Muncii, cele mai multe activități casnice pentru care și-au oferit disponibilitatea prestatorii casnici sunt:

Realizarea de cumpărături;

Curățenia/igienizarea locuinței;

Hrănirea și/sau îngrijirea animalelor de companie;

Aranjarea și servirea mesei;

Plimbarea câinilor sau a altor animale de companie.

„Până în prezent, activitățile casnice prestate au fost cele de preparare a hranei și s-au achiziționat 124 tichete, din care 102 electronice și 22 pe hârtie”, a precizat Ministerul Muncii.

Cum pot lucrătorii casnici să preschimbe în bani tichetele de activități casnice

Preschimbarea în bani a tichetelor de activităţi casnice se poate realiza la sediul oricărei agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, în baza actului de identitate, sau prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin platforma electronică unde trebuie să fie înregistrat, subliniază Ministerul Muncii.

Tichetele de activităţi casnice pot fi preschimbate în bani de către prestatorul casnic în maximum 12 luni de la data primirii acestora de către prestatorul casnic, respectiv data înscrisă pe tichet.

La preschimbarea tichetelor, se reține impozit pe venit și contribuțiile de asigurări de sociale de stat, baza de calcul fiind 50% din valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice.

Tichetele nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achiziţia altor bunuri şi servicii şi pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea.

Valoarea tichetelor de activităţi casnice pierdute, deteriorate sau care nu au fost preschimbate în termen de 12 luni de la primire, nu se decontează prestatorului casnic.

Cum funcționează platforma IT de gestionare a activităților casnice

Platforma electronică destinată beneficiarilor și prestatorilor de activități casnice introduce un concept nou pe piața muncii, respectiv achiziționarea tichetelor cu care pot fi remunerate persoanele care desfășoară activități ocazionale în gospodărie.

Tichetele sunt purtătoare de beneficii de asigurări sociale și de sănătate. Astfel, lucrătorii beneficiază de servicii medicale decontate, contribuțiile lor fiind valorificate și la pensie.

O altă funcționalitate a platformei este că facilitează interacțiunea dintre beneficiar și prestatorul casnic.

Beneficiarii pot posta în secțiunea „Marketplace” serviciile pentru care caută personal, iar prestatorii serviciile pe care le pot oferi, fiind asigurată în acest fel medierea între cerere și ofertă în ceea ce privește desfășurarea activităților casnice.

Platforma accesibilă pe tichete.anofm.ro poate fi utilizată de lucrători (prestatori), de beneficiari casnici și de către angajatori și reprezintă o formă de suport pentru persoanele subocupate care nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de stat.

Pentru fiecare dintre categoriile menționate (prestatori, beneficiari sau angajatori) platforma pune la dispoziție un ghid utilizare al platformei:

„Avantajul pe care îl aduce înrolarea în platformă și furnizarea serviciilor în baza tichetelor valorice este faptul că lucrătorii casnici beneficiază de asigurări de pensie și sănătate cu condiția preschimbării a cel puțin 85 de tichete de activități casnice, respectiv 1.275 de lei/lună”, spune Ministerul Muncii.

Din valoarea de 15 lei a unui tichet, 3 lei reprezintă contribuțiile necesare prestatorului pentru a beneficia de asigurarea de pensie și sănătate, fără să fie nevoie de un contract de muncă între părți.

Convenția care se încheie între prestator și beneficiarul casnic în vederea prestării activităților, deși nu este obligatorie forma scrisă, va stabili:

activitățile şi numărul de ore sau volumul de muncă;

faptul că plata prestatorului casnic se face cu tichete de activități casnice;

volumul de muncă zilnic, care nu poate să depășească 12 ore pentru un adult și 6 ore pentru prestatorii cu vârste cuprinse între 16-18 ani.

Se poate înscrie ca prestator casnic orice persoană care a împlinit 16 ani și care dorește să aibă sau să-și suplimenteze veniturile prin prestarea, ocazional, de activități casnice necalificate, fie că este șomer, pensionar, elev, student sau angajat.

Angajatorii care se înscriu în platformă pot achiziționa și distribui propriilor angajați tichete pentru activități, transformându-i pe aceștia în beneficiari ai unor servicii oferite de prestatorii casnici.

Tichetele de activități casnice pot fi acordate sub formă de primă sau bonus, cu precizarea numelui, prenumelui şi codului numeric personal ale angajatului care poate utiliza tichetul de activități casnice, aceste date fiind înscrise pe tichet.

La achiziționarea a cel puțin 600 de tichete într-un an, angajatorii și beneficiarii pot primi, cu titlu gratuit, în anul următor, 75 de tichete.

Platforma digitală de gestionare a tichetelor pentru lucrătorii casnici permite efectuarea digitală a tuturor tranzacțiilor legate de tichete (achiziționare, înregistrarea orelor de lucru), de înregistrarea detaliilor privind activitatea lucrătorilor casnici (număr de ore, tip de activitate casnică desfășurată), precum și interoperabilitatea bazelor de date de la mai multe instituții.

Cel puțin 20.000 de lucrători casnici ar trebui să figureze în platforma IT până la finele acestui an - țintă PNRR

Una din țintele asumate de România în PNRR pentru trimestrul IV din acest an este ca, în platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice, să figureze cel puțin 20.000 de prestatori casnici înregistrați anterior ca șomeri sau inactivi care prestează activități casnice în schimbul tichetelor de activități casnice și cel puțin 10.000 de beneficiari casnici în folosul cărora sunt desfăşurate activităţi casnice în cadrul sistemului de tichete.

Acesta este și motivul pentru care Guvernul a extins lista activităților casnice ce pot fi făcute în acest sistem la un număr de 34 de activități.

Operaționalizarea platformei reprezintă și atingerea jalonului 397 din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Sursa foto: Radub85 / Dreamstime.com